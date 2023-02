Sergio Gelsomino: “Occhi da bambina” è il nuovo singolo

Pubblicità

Da venerdì 17 febbraio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Occhi da bambina”, il nuovo singolo di Sergio Gelsomino, estratto dall’album “Fiore di nuvola”.

“Occhi da bambina” è un brano rock che racconta delle dolorose esperienze personali dell’artista: cuori spezzati e la perdita della speranza in seguito a scelte sbagliate, che sicuramente ognuno di noi ha vissuto almeno una volta nella vita.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto la canzone in Germania, in seguito ad un amore impossibile in uno dei periodi già di per se più oscuri della mia vita, prima di una drastica decisione che mi portò a trasferirmi a lavorare per un breve periodo in un’orchestra in America. Esperienza che poi non si rivelò tanto saggia e mi ispirò per altre canzoni anche inserite nell’album. Se ce l’ho fatta a sopravvivere quei momenti, è stato solo grazie alla musica”.

Il cantautore e polistrumentista siciliano Sergio Gelsomino porta con sé tutta la passione e la linfa vitale della sua terra esprimendola attraverso la sua musica.

Sin dagli albori la sua esperienza musicale è stata a doppio binario: da ragazzino prima la lezione di flauto traverso al conservatorio e subito dopo con la band a suonare cover dei Jethro Tull. Nel tempo libero in cuffia ascoltava canzoni di De Gregori, Dalla, Battiato e De Andrè, conosciute grazie al padre.

Dopo gli studi musicali a Caltanissetta e Bologna si trasferisce in Germania dove oltre alla sua ventennale carriera internazionale come flautista e direttore d’orchestra, compone anche canzoni pop rock. Le due sfaccettature musicali si completano e si combinano in modo meraviglioso in una simbiosi, che spiega lo stile unico delle sue canzoni.

Il genere di Sergio Gelsomino è caratterizzato da testi profondi, non solo in italiano, ma anche in inglese, accompagnati da musica a volte rock, a volte melodica e dal suo marchio di fabbrica, il flauto in ebano.

Il suo lavoro è già stato apprezzato in Germania dove ha vinto borse di studio della GEMA (la tedesca SIAE) e del Ministero della Cultura e della Scienza della Renania Settentrionale-Vestfalia.

A giugno 2022 è stato pubblicato il suo primo EP-Album autoprodotto “Fiore di nuvola”, con anche un video dell’omonimo singolo. Il disco contiene cinque tracce ed è stato presentato per la prima volta al Festival del teatro di strada 2022 a Schwerte in Germania, convincendo rapidamente non solo il pubblico dal vivo, ma anche diversi curatori di playlist Spotify in 40 paesi.

Il singolo “Fiore di nuvola” è stato trasmesso anche dalle radio internazionali. La canzone è stata trasmessa anche nell’episodio 122 del formato The best independent artists dell’Indie Network Radio & TV Show in Delaware USA, con una tiratura di 1,5 miliardi di ascoltatori in 54 stazioni FM, satellite, DAB+ e web radio e in TV su Apple TV, Amazon Fire TV e Roku. Il brano “Matini” è stato recensito dalla rivista musicale RGM con una tiratura di 3 milioni di lettori.

