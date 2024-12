Sequestrati oltre 9000 botti illegali ad Afragola: arrestato un giovane di 24 anni

Pubblicità

La Guardia di Finanza di Napoli ha inferto un duro colpo al traffico di materiale pirotecnico illegale. Durante un’operazione ad Afragola, i finanzieri hanno arrestato un 24enne trovato in possesso di oltre 9.000 artifizi pirotecnici altamente pericolosi.

Un laboratorio clandestino nel cuore di Afragola

L’indagine, condotta dal Gruppo di Frattamaggiore, ha portato alla scoperta di un garage utilizzato come laboratorio per la fabbricazione e lo stoccaggio di botti illegali. All’interno del locale, i militari hanno rinvenuto non solo un quantitativo impressionante di materiale pirotecnico del peso complessivo di 120 kg, ma anche attrezzature sofisticate per la produzione di petardi.

L’intervento del Nucleo Artificieri ha confermato la pericolosità del materiale, il cui potenziale deflagrante è stato classificato come micidiale, tanto da poter compromettere la stabilità dell’edificio.

Danni evitati e ingenti guadagni illeciti scongiurati

I botti sequestrati, privi di qualsiasi indicazione sulle caratteristiche delle miscele esplosive, avrebbero potuto causare danni enormi se immessi sul mercato. Inoltre, la merce avrebbe fruttato guadagni illeciti stimati in circa 50 mila euro.

Conseguenze legali per il responsabile

Il giovane arrestato è stato condotto presso il carcere di Napoli-Poggioreale. Su di lui pendono accuse gravi, tra cui la fabbricazione, detenzione e commercio di materiale esplosivo, reati punibili con pene particolarmente severe.