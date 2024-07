“Se mi guardi così” è il nuovo singolo di Loki feat. Isa

Pubblicità

Da venerdì 26 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “SE MI GUARDI COSÌ”, il nuovo singolo di LOKI feat. ISA già disponibile sulle piattaforme digitali dal 21 luglio.

“Se mi guardi così”, prodotto da JK in collaborazione con la cantautrice Isa e distribuito da Sony Music, è un brano che racconta la storia d’amore di due adolescenti. Dopo una serata insieme, decidono di lasciarsi andare e di stare insieme intimamente. Il pezzo presenta strofe rap eseguite da Loki, per poi arrivare al ritornello urban Pop interpretato da ISA.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Mentre ero in viaggio in treno ho iniziato a sfogliare alcuni beat e ad ascoltarli. Tra questi, mi sono imbattuto in ‘After The Rain’, una strumentale che sembrava uscita direttamente dagli anni ’90. Era un pezzo estremamente romantico e passionale, prodotto da JK. Non appena l’ho ascoltato, ho iniziato a viaggiare con la testa, a fantasticare. Come per magia, sono nate le prime barre con una linea molto chill, profonda e con un tocco quasi pop”.

Biografia

Gianluca Moser, in arte “Loki”, nasce il 14 novembre del 1997 a Trento. Dopo un’infanzia difficile e il peggioramento della malattia del padre, si avvicina al mondo del freestyle padroneggiandolo col tempo, la tecnica e la consapevolezza nei propri mezzi

Dopo vari contest locali e fuori regione; nei quali ottiene buoni piazzamenti, acquisisce esperienza e padronanza del palco.

Nel 2019 pubblica il suo primo ep dal titolo “La mia dimensione”. Poco tempo dopo, pubblica il singolo “Joaquin Phoenix accompagnato da un videoclip dove dimostra padronanza nel linguaggio, nei contenuti e nella presenza scenica

Dopo tanti sacrifici e duro lavoro, il 26 Settembre 2021 pubblica il suo primo album dal titolo “Il Lupo e la Vipera”, composto da dodici tracce e arricchito dalla presenza di sei featuring di artisti locali. Grazie alla capacità di districarsi tra vari generi musicali e tipologie di produzioni, dimostra di sapersi adattare su diverse sonorità

Successivamente fa uscire nuovi singoli, tra cui “Tornado di emozioni” prodotto da JK e “Ciak si gira prodotto da Janax, e calca diversi palchi aumentando la sua fanbase e acquisendo credibilità ed esperienza. Esprimersi dal vivo per Loki è essenziale e lo stile di scrittura dell’artista è “strampalato”, prende spunto e ispirazione dal tutto e dal nulla, mescolando le esperienze personali a quelle quotidiane passando talvolta per quelle visionarie

Attraverso i suoi testi, cerca di arrivare all’ascoltatore, suscitando in esso emozioni e diverse interpretazioni. Tanto che un suo testo è stato selezionato per essere inserito in un libro di poesie. Oltre che un “MC” ed un rapper, si reputa un cantautore.

Loki: Instagram | Spotify

Isa: Instagram | Spotify