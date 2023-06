“Se Cerco Le Parole” di Ilario Schanzer. Intervista

Condividi

Com’è nata la tua passione per la musica e quali sono gli artisti che hanno maggiormente influenzato il tuo percorso artistico?

È iniziata a mia insaputa …mio padre avrebbe voluto suonare uno strumento musicale e così aveva riempito la casa di strumenti musicali …purtroppo non è riuscito ad impararne nemmeno uno, in compenso io, un poco alla volta, avendoceli Li a portata di mano, ho imparato a suonarli tutti!!!

Gli artisti che mi hanno maggiormente influenzato sono senza dubbio i Beatles, Lucio Battisti, Aznavour, i Deep Purple, i cantautori italiani e stranieri, il Jazz classico e poi Burt Bacharach, Henry Mancini , Giorgio Moroder e le grandi orchestre degli anni sessanta e settanta… insomma la musica che ti emoziona …quella piena di melodia , Calore energia e positività.

Quando hai iniziato a sentire la necessità di raccontare la tua vita in musica?

Come ho detto poco fa, io mi sono avvicinato alla musica per gioco …avevo gli strumenti in casa e ho cominciato a giocarci …imparavo facilmente a suonare le melodie delle canzoni famose ed era molto divertente farlo. Facevamo a gara con i miei fratelli a chi era più bravo a trovarle …e in meno tempo.

Allo stesso modo sono nate le mie prime composizioni …giocando con una tastiera o un pianoforte era inevitabile che prima o poi uscisse fuori una melodia mai sentita prima …era la mia prima canzone…una canzone d’amore che nasceva dalla vera felicità di aver preso un primo appuntamento con una Ragazza che mi piaceva molto.

“Quando il mattino” …il testo è venuto fuori da solo …senza pensarci, semplice, ma sincero ed autentico…… e come tutte le cose che hanno queste caratteristiche è una canzone molto immediata e coinvolgente.

Qual è il tuo primo ricordo legato alla musica?

Una chitarra scordata, uno strumento che a me sembrava incomprensibile ed impossibile da imparare

..la aveva comprata mio padre nella speranza di imparare a suonarla ma non c’è mai riuscito.

Devo dire che nemmeno io avrei mai imparato a suonarla (soprattutto se avessi continuato a suonare la chitarra mezza rotta e scordata di mio padre)

Se non fosse che un’estate in vacanza, il Sig. Alberto Guidi, un bravissimo cantante che aveva fatto parte dei Romans (un famoso gruppo degli anni 60) mi insegnò innanzitutto ad accordarla (che era la cosa davvero più importante) … e poi a suonare alcuni accordi ….

pochi mesi dopo comprai una chitarra nuova … (e funzionante !!!) e imparai tutto il resto da solo.

Parliamo del tuo nuovo singolo. Quali sono i temi trattati e cosa ti ha spinto a scegliere questo titolo?

“Oggi è così la mia Vita non domandarmi perché… e questo foglio che ho qui fra le dita potrà parlarti di me”

Queste sono le parole del ritornello di “Se Cerco Le Parole”

“Se Cerco Le Parole”, è un brano autobiografico che ci parla della “leggerezza”, un aspetto distintivo del mio carattere

La leggerezza può aiutarci ad affrontare la vita nel modo più bello ed efficace e a risolvere i problemi con il sorriso, la positività e l’ottimismo.

Ma La Leggerezza non deve assolutamente essere confusa con la superficialità o la spensieratezza, queste, infatti, sono cose completamente diverse e spesso addirittura opposte.

Il mio modo di comporre non è molto razionale, di conseguenza non è facile rispondere alla domanda “cosa ti ha spinto a scegliere questo titolo”:

Quando scrivo una canzone, le note e le parole generalmente escono da sole, un poco alla volta, in maniera spesso disordinata; e io, fino a che la canzone non è arrivata alle ultime fasi , non ho la minima idea di quale sia il senso di quello che sto scrivendo; diciamo che se fosse un Libro Giallo , io stesso fino all’ultimo minuto non sono a conoscenza di chi è L’assassino .

Anche “Se Cerco Le Parole” è nata così: un giorno un frammento non molto lungo della melodia ha cominciato a girarmi in testa in forma strumentale.

Mi piaceva e pensavo di averla ascoltata in una canzone di De Gregori … poi mi sono accorto che non c’era nessuna canzone di Francesco che contenesse quella melodia ….e allora ho cominciato a pensare che comunque sarebbe stata bene all’interno di una canzone di De Gregori …ma non avendo alcun modo di venire a contatto con il grande cantautore ho pensato che sarebbe stato più pratico finire di scriverla e poi cantarla io stesso quella canzone …e così ho cominciato a canticchiarla invece che suonarla soltanto con il pianoforte .

E così, un po’ per volta, nel modo che ho descritto prima, la canzone ha preso forma.

Come artista, quanto è importante la ricerca e la sperimentazione di nuove sonorità?

In realtà la ricerca di nuove sonorità a me non interessa per niente. A me piace scrivere le canzoni …solo questo, per farlo uso la chitarra oppure il pianoforte, la scelta dei suoni e gli arrangiamenti non sono una cosa che mi riesce bene e quindi cerco di collaborare con dei professionisti di alto livello che sanno farlo molto meglio di me. Penso che ognuno debba fare ciò che sa fare bene …e soprattutto ognuno deve fare il suo mestiere.

Il mio mestiere è quello di scrivere e suonare canzoni o brani musicali …solo questo.

Qual è l’insegnamento più importante che hai appreso fino adesso dalla musica?

L’insegnamento più importante che ho appreso dalla musica è che un musicista ed un Artista sono due cose molto diverse.

Solo L’artista è capace di emozionarti e trasmetterti qualcosa del suo mondo interiore.

L’artista (come sapevano fare ad esempio Lucio Battisti e Pino Daniele) anche con poca voce e con una semplice chitarrina da pochi soldi in mano può tenerti incollato alla sedia per un’ora.

L’artista crea La Magia.

Il musicista, (se non è contemporaneamente anche un artista), può stupirti, può suscitare la tua ammirazione …ma non ti saprà mai emozionare veramente ….

non ti saprà mai coinvolgere…Non creerà mai La magia intorno a se.

Qualche novità che vuoi condividere, in anteprima, con i nostri lettori?

Ai Long Playing (che spesso sono noiosi e pieni di brani insignificanti), io preferisco di gran Lunga il Singolo.

Sono i singoli che ti danno la possibilità di esprimere qualcosa di veramente bello e, se hai fortuna, di diventare famoso.

Con uno o due singoli di grande successo puoi diventare una star internazionale. Serve aggiungere altro?

Realizzare singoli e canzoni sempre più belle e orecchiabili è il mio progetto futuro…per i CD interi c’è tempo, e poi questa estate Faremo (io e la mia Band) molti concerti e serate…soprattutto durante La bella stagione che, a quanto pare, dovrebbe essere finalmente iniziata

….. Dovrebbe…o No ??