Scossa di Terremoto di Magnitudo 3.7 Registrata in Albania

Pubblicità

Condividi

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 ha interessato l’Albania alle ore 11:00:34 (ora italiana) del 24 febbraio 2024. La scossa è stata registrata con coordinate geografiche 40.7760, 19.8580, tra Berat e Lushnje ad una profondità di 10 km dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nonostante la percezione del sisma in alcune aree, non sarebbero stati riportati danni a persone o strutture.

La localizzazione precisa del terremoto e la sua magnitudo, determinate con i dati disponibili al momento, non escludono che ulteriori analisi possano aggiornare queste stime. La zona colpita, situata in Albania, non comprende comuni italiani nel raggio di 20 km dall’epicentro, né città con almeno 50000 abitanti entro 100 km.

Pubblicità

Le autorità continuano a monitorare la situazione, invitando chi ha avvertito il terremoto a condividere la propria esperienza tramite un questionario online, contribuendo così alla raccolta di dati importanti per la ricerca sismologica e la valutazione della pericolosità in area.