Scopri i vincitori di “A VOICE FOR EUROPE”

Venerdì 30 agosto si sono svolte, con grande partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico, le finali dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia” e “Gran Galà dei Festival” presso il Cortile del Castello Estense di Ferrara. Ospiti della serata Andrea Mingardi e Lorenz Simonetti.

Venerdì 30 agosto sono stati proclamati i vincitori dei contest “A Voice for Europe – La voce per l’Europa – Italia” (per cantanti che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base) e “Gran Galà dei Festival” (dedicato alla danza e agli strumentisti).

A VOICE FOR EUROPE – LA VOCE PER L’EUROPA, ITALIA

Roundeep (categoria esibizioni dal vivo)

Silvia (categoria esibizioni su base)

Niko Albano (vincitore Premio Mike Francis)

GRAN GALA’ DEI FESTIVAL

Dilecta Fosso in arte Didi (categoria strumentisti)

Manuel e Stefano (categoria danza)

A giudicare gli artisti sono stati chiamati: Andrea Mingardi (Presidente di giuria), Antonio Vandoni, Clarissa Martinelli, Alex Pierro, Mirna Bagnacavalli.

Ospiti della serata il cantautore bolognese Andrea Mingardi e il giovane artista emiliano Lorenz Simonetti.

Durante l’evento hanno inviato un videomessaggio di saluti i vincitori del “Film VideoClip Award”, giunto alla sua seconda edizione, che celebra l’eccellenza e la creatività nel campo del cinema e della musica.

Per la categoria “Miglior Videoclip” ha vinto il video di “Luna piena” dei Negramaro ed è arrivato un videomessaggio dai produttori Bad Boss Valeria Cavaliere e Francesco Stoia con Lele Spedicato (chitarrista dei Negramaro), ed un videomessaggio anche da Giuliano Sangiorgi.

Per la categoria “Miglior Regista” ha vinto Olmo Parenti (produttore di “Borotalco”) per il video di “Un altro mondo” di Marracash, Merk & Kremont e Tananai. Il regista ha inviato un videomessaggio di saluti.

Inoltre, durante la serata, è arrivato un videomessaggio anche di Guglielmo Rossi Scota, il venticinquenne bolognese che ha firmato un brano della colonna sonora del film “Tre sorelle” di Enrico Vanzina.

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, commenta così gli eventi organizzati da Nove Eventi SRL nella città estense: “Ferrara si riconferma centro della musica dal vivo, dando spazio ad artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche a giovani talenti pronti a mettersi in gioco. Iniziative come A Voice for Europe e Gran Galà dei Festival si uniscono alle manifestazioni già presenti e consolidate in città, come Ferrara Summer Festival, gli storici Ferrara Buskers Festival e Ferrara sotto le stelle, i concerti all’alba e le animazioni serali nei parchi della città recentemente riqualificati. L’obiettivo è comune: rendere la musica un bene da condividere, animando i luoghi della socialità, rendendo così ancora più viva e vitale la bella città di Ferrara”.

NOVE EVENTI SRL

Nove Eventi SRL è una società che organizza Festival e che opera, da oltre 20 anni, nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi soci si annoverano produttori artistici, teatrali e televisivi, gruppi operanti nel marketing strategico e creativo e nella distribuzione discografica.

Nove Eventi SRL è una realtà nel mondo della musica che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo però sempre un occhio di riguardo anche per i giovani Artisti che desiderino intraprendere un proprio cammino nel mondo musicale e dello spettacolo. La Mission è quella di produrre contenuti per Eventi artistici ma anche tecnici, prendendosi cura di ogni singolo particolare: dalla direzione artistica di un Festival, alla consulenza (anche in campo legale) ed alla progettazione di Rassegne, all’organizzazione di Convention ed alla realizzazione per le aziende di progetti legati al mondo musicale.

