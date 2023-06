Scommesse Mondiali femminili 2023: dove può arrivare l’Italia?

Scommesse Mondiali femminili di calcio: tra le favorite possiamo inserire l’Italia? Sembra un azzardo ma non dobbiamo mai perdere la fiducia e la speranza nelle nostre Azzurre.

I Mondiali di calcio femminili sono alle porte. Il 20 luglio, infatti, ci sarà la partita inaugurale tra Australia (una delle due nazioni organizzatrici con la Nuova Zelanda) contro l’Irlanda. Le trentadue squadre si contenderanno il titolo che verrà assegnato il 20 di agosto. Insomma, un evento spettacolare che vedrà, tra le protagoniste, la nostra Italia inserita nel girone G con Svezia, Argentina e Sudafrica. Attenzione anche da parte dei migliori siti scommesse che, da qualche anno, hanno iniziato a interessarsi al calcio femminile con grande entusiasmo. Chissà, però, se sarà equalmente seguito (o non) dai bookmakers online che ci permettono di scommetterci. A dire il vero, grazie alla vastità dei mercati che i siti online hanno a disposizione, siamo certi che i Mondiali in rosa avranno un grande seguito e tanti eventi live su cui poter puntare. Ma vediamo, nello specifico, come si presenta a questo appuntamento la nostra Italia.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’Italia?

L’Italia è un paese che ama il gioco in qualunque sua forma. Che si passi dal Lotto al basket, dalla pallavolo al pallone, noi sappiamo farci rispettare e rendere merito allo sport. Va detto, però, che lo sport al femminile non ha mai avuto l’attenzione che meritava, soprattutto il calcio, immaginato per uomini fin dall’inizio. Solo negli ultimi anni, infatti, grazie a performance straordinarie come quella ai Mondiali di Francia 2019 con l’approdo ai quarti di finale , le donne del pallone hanno ricevuto l’attenzione che avrebbero sempre meritato. Cosa dobbiamo, quindi, aspettarci da questo mondiale? Sicuramente la copertura mediatica sarà senza precedenti e l’Italia, anche se nel girone con la favorita Svezia, può fare bene. Il bomber Valentina Giacinti della Roma è reduce da una stagione straordinaria e può ben figurare anche nella kermesse mondiale.

Non solo: la solidità di Ghirelli e Bonansea può fare la differenza in un lungo mondiale così come Elena Linari o Manuela Giugliano. Quello che sappiamo è che, dopo qualche mese in cui la nazionale ci è sembrata essere in evidente difficoltà, i risultati stanno tornando così come le buone prestazioni. La vittoria in amichevole con la Colombia, nonostante qualche affanno, è sembrata essere molto interessante per tattica e concentrazione e ci auguriamo di vedere sempre più progressi fino all’inizio del campionato mondiale.

Sappiamo che non sarà facile, la manifestazione ha tantissime squadre e tante stelle da tenere d’occhio ma siamo sicure che il tecnico Milena Bertolini sarà in grado di dare le giuste motivazioni alla squadra che non ha mai mancato di stupire negli appuntamenti più importanti. Quello ci auguriamo, al di là del cammino della nostra Italia, è che ci sia sempre più considerazione per il lavoro e la preparazione delle donne nello sport che, negli ultimi 10 anni soprattutto, hanno reso quello che a molto sembrava solo un hobby una vera professione.

La progettualità, comunque, ci permette di comprendere la grande qualità di questo sport che, nel giro di pochissimo, ha permesso, a varie atlete nel mondo di diventare delle vere e proprie icone del calcio in rosa. Pensiamo a Megan Rapinoe che, negli Stati Uniti, è amata come una star e ha ricevuto, l’anno scorso, la National Medal Of Freedom dal Presidente Joe Biden. Abbiamo tanto da lavorare, ne siamo sicuri, ma quello che è successo e ancora accadrà grazie al Mondiale, ci presenterà un numero di nazioni e di atlete coinvolte sempre più grande e sempre più amate dai tifosi di tutto il mondo che, senza ombra di dubbio, sono sempre più numerosi.