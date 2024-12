Scioperi: Unimpresa chiede responsabilità per tutelare imprese e lavoratori

Il dialogo come soluzione per evitare i blocchi economici

Gli scioperi indetti nelle ultime settimane hanno suscitato preoccupazioni tra gli imprenditori italiani, culminando con le nuove mobilitazioni programmate per il 12 e il 13 dicembre. Secondo Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa, è fondamentale adottare tutto il buon senso necessario per evitare un ulteriore aggravamento della già complessa situazione economica del Paese.

Ferrara sottolinea come i blocchi nel settore dei trasporti, uno dei più colpiti dagli scioperi, abbiano effetti devastanti su intere filiere produttive. Ritardi nelle consegne, pagamenti bloccati e perdite economiche si traducono in un danno collettivo che penalizza sia le imprese che i lavoratori. Questo circolo vizioso, evidenzia Ferrara, è un rischio che il sistema economico italiano non può più permettersi di affrontare.

Pur riconoscendo l’importanza del diritto allo sciopero, definito come un principio sacrosanto della democrazia, Ferrara invita a una riflessione profonda sul suo utilizzo. Quando le mobilitazioni si trasformano in una paralisi sistematica, è necessario fermarsi e dialogare per trovare un equilibrio tra le diverse esigenze in gioco.

Collaborazione e compromessi per superare la crisi

Il presidente di Unimpresa ribadisce l’urgenza di costruire un dialogo costruttivo tra sindacati, imprese e istituzioni. Solo con un approccio collaborativo è possibile evitare un nuovo blocco del Paese e garantire la stabilità necessaria alla crescita economica.

Le piccole e medie imprese italiane, già sotto pressione a causa dell’inflazione e dell’instabilità internazionale, necessitano di condizioni più favorevoli per poter competere nei mercati globali. Ogni giorno di sciopero rappresenta un ostacolo alla crescita economica e al consolidamento dell’occupazione.

Ferrara conclude il suo intervento auspicando che i sindacati valutino forme di protesta meno impattanti sull’economia nazionale, promuovendo soluzioni che rispettino gli interessi di tutti gli attori coinvolti. Solo così sarà possibile costruire un futuro più stabile e sostenibile.