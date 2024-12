Schoenherr lancia l’italian hub: un nuovo supporto per le imprese italiane in europa centrale e orientale

Schoenherr lancia l’italian hub: un nuovo supporto per le imprese italiane in...

Bucarest, 11 dicembre 2024 – Schoenherr, studio legale internazionale, ha annunciato la trasformazione del proprio Italian Desk in un innovativo Italian Hub, segnando un’importante evoluzione nei servizi dedicati alle imprese italiane attive nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale (CEE).

Fondato nel 2008 con l’ingresso di Daniele Iacona, ora alla guida dell’Italian Hub, questo progetto si propone come un punto di riferimento unico per gli imprenditori italiani, offrendo assistenza multidisciplinare in tutte le 14 giurisdizioni in cui opera lo studio.

Un nuovo modello di assistenza legale e culturale

Il nuovo Italian Hub si distingue per il suo approccio centralizzato e integrato, combinando competenze legali con una profonda conoscenza della cultura e delle pratiche aziendali italiane. Con un team di avvocati madrelingua italiana e un network di oltre 450 professionisti distribuiti in 15 sedi, l’hub è in grado di fornire soluzioni personalizzate in ogni ambito legale e giurisdizionale.

“Non siamo più solo un ponte tra l’Italia e i mercati CEE,” ha dichiarato Daniele Iacona, “ma un vero partner strategico per le imprese italiane, capace di offrire un’assistenza completa e personalizzata.”

Vantaggi per le imprese italiane:

Team dedicato : avvocati specializzati in normative locali e pratiche italiane.

: avvocati specializzati in normative locali e pratiche italiane. Supporto esteso : accesso a soluzioni su misura grazie a un network internazionale.

: accesso a soluzioni su misura grazie a un network internazionale. Punto di riferimento unico: un servizio centralizzato per coordinare tutte le esigenze aziendali.

Con oltre 70 anni di esperienza, Schoenherr conferma il proprio impegno nel guidare le imprese italiane attraverso mercati in continua evoluzione, posizionandosi come un interlocutore affidabile e innovativo.

