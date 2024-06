No alleanze con Ecr e Id: la posizione di Schlein

Pubblicità

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato chiaramente la sua opposizione a qualsiasi tipo di alleanza con l’Ecr di Giorgia Meloni e con Id di Le Pen e Salvini. “Per noi non è quella la strada, non si possono fare alleanze con loro”, ha affermato Schlein durante il pre-vertice del Pse a Bruxelles.

Allargare la maggioranza ai Verdi europei

Schlein ha espresso l’importanza di allargare la maggioranza ad altre famiglie democratiche, come i Verdi europei. “Ci sono tanti obiettivi condivisi con i Verdi, come la difesa del Green Deal”, ha sottolineato la leader del PD. Questa apertura verso i Verdi riflette un impegno verso politiche ecologiche e sostenibili che sono al centro delle priorità del partito.

Priorità per la prossima Commissione Europea

Per Schlein, le priorità per la prossima Commissione Europea includono investimenti comuni e un’Europa più sociale. Questi temi sono fondamentali per il futuro dell’Unione Europea e rappresentano un punto di convergenza tra le diverse famiglie politiche democratiche. Schlein ha sottolineato la necessità di lavorare insieme per costruire un’Europa più equa e solidale.