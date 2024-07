SATIRO: arriva in radio “Sono malato di Te”, il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Arriva in radio “Sono malato di Te” il singolo di SATIRO, già disponibile su tutte le piattaforme e gli store digitali, brano scritto per comunicare che la passione e l’amore non possono essere arginati.

“La canzone è nata circa 2 estati fa una mattina in cui mi sono svegliato con questo motivo e ho scelto di scrivere questo testo con questo titolo – racconta SATIRO – dopo un incontro, avuto giorni prima, molto forte e passionale. Il brano parla di questo incontro fatidico, che è stato capace di incidere nella mia vita apportando anche cambiamenti significativi. Mi piace definirlo un brano avvincente, dalle sonorità pop-punk, soprattutto nel ritornello prorompente e pieno di freschezza ed emozioni, con una strofa che mette poi tranquillità.”

Ignazio Piccichè, in arte Satiro, è nato ad Alcamo il 19 luglio. La sua passione per la musica è evidente sin dai primi anni di vita. Quando ne aveva 3 giocava con la tastiera del pianoforte, mostrando una precoce attrazione per il suono, il ritmo e la musica in generale. Ha studiato violoncello per cinque anni al Conservatorio, ampliando poi i suoi interessi musicali ad altri strumenti, in particolare chitarra e basso, e un po’ di pianoforte. Di recente, ha iniziato a cantare e a scrivere canzoni che riflettono la sua vita e le sue esperienze. Nel 2020 il suo primo singolo “Sorridi alla vita” e da quel momento non si è più fermato. Seguono “Senza una meta“, “Sparami” e “Voglio essere libero“. Con il singolo “Sono malato di Te” ha passato la prima selezione per il Premio Mia Martini 2024. Ignazio che ha frequentato il Liceo Scientifico, attualmente è iscritto al Conservatorio di Trapani, dove studia canto pop-rock. Il suo sogno nel cassetto è collaborare con Vasco Rossi, che considera il suo mito. Continua a scrivere canzoni e ha in programma di partecipare a vari contest musicali, con l’obiettivo di condividere la sua musica e crescere come artista.

