Santangelo: “Inutile”, il nuovo singolo

Pubblicità

Condividi

Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Inutile”, il nuovo singolo di Santangelo.

Pubblicità

“Inutile” è un brano che affronta una delle dinamiche più comuni nelle relazioni di coppia: la monotonia. Con un tocco di malinconia e riflessione, il genere pop si sposa perfettamente con il tema, creando un’atmosfera accessibile e coinvolgente.

Il testo è diretto e sincero, descrive la vita quotidiana di una coppia che inizia a vacillare, mettendo in discussione la solidità dell’amore tra i partner. Le parole trasmettono sentimenti di incertezza e nostalgia, evidenziando come le routine e le abitudini possano erodere la passione e l’intimità.

Attraverso melodie orecchiabili e un ritmo accattivante, il brano invita l’ascoltatore a riflettere sulle sfide che ogni coppia può affrontare, mostrando come la monotonia possa portare a dubbi e a momenti di introspezione. Questo mix di emozioni rende il brano universale e riconoscibile, colpendo chiunque abbia mai sperimentato una fase di stasi in una relazione.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Inutile parla di quanto sia difficile lottare contro le abitudini di una coppia. Quando le cose iniziano ad andare male, per quanto si possa provare a rimediare, sembrano solo peggiorare, rendendo quasi inutili gli sforzi che si fanno. Ciò non vuol dire non avere più sentimenti reciproci, certe volte bisognerebbe solo far prevalere quelli a tutto il resto.”

Angelo Santangelo in arte Santangelo nasce a Caserta. Cantautore, polistrumentista italiano dal sound pop/indie, ama e viene ispirato dalla musica, qualsiasi esso sia il genere.

A marzo 2024 pubblica il suo primo singolo È così giusto. Si ritrova velocemente su grandi palchi, aprendo due concerti importanti. Ad agosto partecipa a Riccione On Stage, concorso organizzato da RadioDeejay.

Al momento è impegnato a presentare la sua musica, mentre continua la produzione di altri singoli in proiezioni di un disco che racchiuda il senso del suo viaggio artistico e non, fino ad oggi. Non si definisce un cantante ma un comunicatore, in continua evoluzione umana e artistica.

Inutile” è il nuovo singolo di Santangelo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 1 novembre 2024.

Instagram | Spotify

RED&BLUE MUSIC RELATIONS