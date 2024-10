Santamarya: “Siddartha”, il nuovo singolo

Pubblicità

Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SIDDHARTA”, il nuovo singolo dei SANTAMARYA per Matilde Dischi.

“Siddharta” è una canzone di ricordi adolescenziali, un souvenir indiano di tanto tempo fa, quando potevi nasconderti dentro una canzone per scomparire.

I Santamarya fanno fiorire synth psichedelici, perché “siamo nati dentro una canzone dimenticata, una canzone triste”. Ma oggi che la vita sta scivolando via, possiamo rinascere dentro una canzone?

Spiega la band a proposito del brano: “Siddharta è nata tra i viaggi al Jedi Sound Studio di Roma e le lunghe sessioni a casa nostra, nella Tuscia, parlando di come la musica possa diventare un rifugio in cui scomparire. Siddharta si muove tra psichedelia e canzone d’autore, tra i Tame Impala e i grattacieli di Bombay, dove la ricerca di significato si colora di ironia. È un invito a perdersi e ritrovarsi, danzando tra le stelle di un universo infinito.”

Biografia

Santamarya è la storia di un gruppo di ragazzi troppo grandi per la provincia e troppo piccoli per la città, sempre in cerca di un luogo in cui il tempo rallenti abbastanza per prendere una chitarra e cantare com’è facile perdere per il mondo i propri vent’anni, le aspettative e i tanti idealismi che rincorrevamo. Canzoni che parlano di tutto quello che si può trovare in fondo al bicchiere dei ricordi: le paure e le speranze, la rivoluzione grunge e la canzone dell’estate, la psichedelia e il Festivalbar. Per lasciarsi crescere senza lasciarsi dimenticare. L’EP d’esordio “Nessuno ricorda niente” viene accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, il singolo omonimo è il brano italiano più trasmesso da MTV a settembre 2021, permette alla band di vincere il MEI Superstage e di aprire i concerti della Love Gang, BNKR 44, Officina della camomilla, Federico Dragogna (Ministri). Il disco è stato prodotto da Giorgio Maria Condemi (Motta, Truppi), con la partecipazione di artisti come Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion) e Carmine Iuvone (Salmo, Coez) e fonde canzone d’autore e new wave alla Smiths, David Lynch e il dream pop.

I brani “Superamerica”, “Niente di Speciale” e “Siddharta” (Matilde Dischi/Artist First) inaugurano il nuovo percorso artistico insieme a Matteo Domenichelli (Bomba Dischi, Universal).

