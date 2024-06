Sanremo Giovani 2024: il nuovo regolamento online

Pubblicità

Condividi

Il nuovo corso di Sanremo Giovani

La prossima edizione di Sanremo Giovani, la prima sotto la direzione del nuovo corso di Carlo Conti, promette di essere un punto di svolta per i giovani artisti italiani. Con un’età di partecipazione ridotta a 16-26 anni e un formato più veloce e snello, la competizione si prepara a scoprire i talenti del futuro.

Prima fase: selezione e audizioni

La prima fase della competizione vede il Direttore Artistico e la Commissione Musicale impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati in regola con i requisiti di partecipazione. Da questo processo emergerà una lista di almeno 40 artisti, i quali saranno poi convocati per audizioni dal vivo nella storica sede di Via Asiago a Roma. Solo 24 giovani talenti passeranno alla fase successiva.

Pubblicità

Le sfide in seconda serata

A partire dal 12 novembre, inizieranno le sfide tradizionali trasmesse in quattro seconde serate su Rai 2 (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre). Ogni sera, sei artisti si esibiranno dal vivo e solo tre di loro passeranno il turno, giudicati dalla Commissione musicale.

La semifinale e la finale

La semifinale del 10 dicembre vedrà 12 artisti contendersi un posto per la finale. Attraverso sfide dirette, il numero si ridurrà a sei finalisti, ai quali si aggiungeranno due artisti selezionati dal concorso “Area Sanremo”. La finale si terrà il 18 dicembre in prima serata su Rai 1, trasmessa in diretta dal Casinò di Sanremo. Otto artisti si contenderanno l’opportunità di esibirsi a febbraio durante “Sanremo 2025”, ma solo quattro (tre da “Sanremo Giovani” e uno da “Area Sanremo”) avranno la possibilità di salire sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 75.

Valorizzazione dei giovani talenti

Carlo Conti, Direttore Artistico, ha dichiarato: “La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata da quella dei Big, è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani. Il modello individuato e l’abbassamento dell’età anagrafica servono a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro”.

Iscrizioni e regolamento

Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it a partire dal 27 giugno. Le iscrizioni si apriranno dalle ore 16 del 10 luglio e chiuderanno l’8 ottobre.