Sanremo Giovani 2024: 24 artisti in gara per un posto al Festival di Sanremo

Sanremo Giovani 2024: 24 artisti in gara per un posto al Festival...

Da martedì 12 novembre, su Rai 2, partiranno cinque appuntamenti settimanali in seconda serata, condotti da Alessandro Cattelan, per svelare i finalisti di Sanremo Giovani 2024. Questi giovani talenti si contenderanno 4 posti per la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025. Il viaggio musicale sarà trasmesso anche su Radio2 e RaiPlay.

La selezione dei 24 semifinalisti

Il processo di selezione è stato rigoroso: su 564 iscritti, solo 46 sono stati convocati per le audizioni dal vivo che si sono svolte presso la Sala A di via Asiago a Roma. La Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti e composta da personalità come Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha selezionato i 24 artisti che gareggeranno per accedere alla fase successiva.

Le semifinali: una sfida in diretta su Rai 2

Il 10 dicembre, i 12 artisti più promettenti parteciperanno alla semifinale, condotta sempre da Alessandro Cattelan su Rai 2, con la partecipazione di Rai Radio2. A commentare l’evento saranno Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli. Durante la serata, solo 6 concorrenti riusciranno a proseguire il loro cammino, ai quali si aggiungeranno 2 artisti provenienti dal circuito Area Sanremo.

La finale: verso il Teatro Ariston

La finalissima si terrà il 18 dicembre presso il Teatro del Casinò di Sanremo. Gli 8 artisti selezionati si contenderanno i 4 ambiti posti per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. La sfida si preannuncia entusiasmante, con giovani talenti pronti a stupire il pubblico con la loro energia e creatività.

Il commento di Carlo Conti: un panorama musicale variegato

Carlo Conti, direttore artistico del festival, ha elogiato la varietà musicale proposta dai concorrenti di quest’anno, sottolineando come la Commissione abbia privilegiato non solo le canzoni in gara, ma anche la personalità e la presenza scenica degli artisti. “Abbiamo ascoltato tante belle canzoni e testi mai banali, con alcuni concorrenti che sorprenderanno per la maturità artistica e la capacità di gestire il palco”, ha dichiarato Conti. “Speriamo che questi 24 artisti possano vivere un percorso artistico lungo e ricco di soddisfazioni.”

Lista giovani artisti

NOME D’ARTE – TITOLO BRANO – REGIONE DI NASCITA

ALEX WYSE – ROCKSTAR – LOMBARDIA

ANGELICA BOVE – LA NOSTRA MALINCONIA – LAZIO

ANGIE – SCORPIONE – SARDEGNA

ARIANNA ROZZO – J’ADORE – CAMPANIA

BOSNIA – VENGO DAL SUD – CAMPANIA

CIAO SONO VALE – UNA NUVOLA MI COPRE – LOMBARDIA

COSMONAUTI BORGHESI – AURORA TROPICALE – LAZIO

DEA CULPA – NUDA – LOMBARDIA

GIIN – TORNARE AL MARE – LAZIO

GRELMOS – FLASHBACK – LOMBARDIA

MAZZARIELLO – AMARSI PER LAVORO – CAMPANIA

MEW – OH MY GOD – VENETO

MOSKA DRUNKARD – TRINACRIA – SICILIA

NICOL – COME MARE – VENETO

ORION – DIAMANTI NEL FANGO – LAZIO

QUESTO E QUELLO – BELLA BALLA – LIGURIA

REA – CIELO APERTO – EMILIA-ROMAGNA

SEA JOHN – SE FOSSI FELICE – FRIULI-VENEZIA GIULIA

SELMI – FORSE PER SEMPRE – TOSCANA

SETTEMBRE – VERTEBRE – CAMPANIA

SIDY – TUTTE LE VOLTE – ESTERO (SENEGAL)

SYNERGY – FIAMMA – EMILIA-ROMAGNA

TANCREDI – STANDING OVATION – LOMBARDIA

VALE LP E LIL JOLIE – DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE – CAMPANIA