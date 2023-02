Sanremo 73. Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo

Pubblicità

Marco Mengoni è stato decretato vincitore della 73ma edizione del Festival di Sanremo con la canzone Due Vite. Al secondo posto Lazza, terzo Mr Rain, quarto Ultimo e quinto Tananai.

“Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival” ha dichiarato Mengoni subito dopo la vittoria “Siamo arrivati in finale in 5 ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”, ha aggiunto con il premio in mano e con gli occhi pieni di lacrime per la grande emozione.

La vittoria di Mengoni non è una sorpresa: già favorito dai bookmakers prima del Festival, Mengoni è stato sempre in testa alla classifica dei cantanti per la splendida esecuzione di un brano meraviglioso, Due vite, ma anche per la grandissima esibizione del venerdì nella quale ha interpretato magistralmente il brano Let It Be.

A contendersi la vittoria per il Festival di Sanremo nella cinquina finale anche Ultimo, per molti dei nostri esperti immeritatamente risultato alla fine quarto in classifica.

La classifica di Sanremo:

Marco Mengoni, Lazza, Mr Rain, Ultimo, Tananai. Al sesto posto Giorgia seguita da Madame e Rosa Chemical. Al nono posto Elodie e solo decima la coppia Colapesce Dimartino, anch’essi fino ad oggi favoriti per la finale. All’undicesimo posto i Moda’ seguiti da Gianluca Grignani, Coma- cose; Ariete; Lda; Articolo 31; Paola e Chiara; Leo Gassmann; Mara Satttei; Colla zio; Cugini di Campagna. Chiudono la classifica Gianmaria; Levante; Olly; Anna Oxa; Will; Shari e, ultimo (ma non quell’ Ultimo), Sethu.