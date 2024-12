Sanremo 2025: svelati i 30 big in gara

Pubblicità

I protagonisti del Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo è alle porte e l’attesa è ormai alle stelle. Durante il Tg1, Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 big che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston. La lista è un mix di grandi nomi, artisti emergenti e ritorni eccellenti, con l’obiettivo di accontentare un pubblico sempre più vasto e variegato.

I 30 big: dai grandi classici alle nuove generazioni

Ecco l’elenco completo degli artisti che si sfideranno a Sanremo 2025:

Achille Lauro

Gaia

Coma Cose

Francesco Gabbani

Willy Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sara Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo con Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Clara

Un cast per tutti i gusti

Carlo Conti ha descritto la selezione come una delle più difficili della sua carriera, sottolineando la grande varietà di generi e stili musicali. “C’è un po’ di tutto”, ha dichiarato, aggiungendo che l’obiettivo è offrire al pubblico un Festival indimenticabile.

Il 18 dicembre l’annuncio dei brani

Non resta che attendere il prossimo 18 dicembre, quando saranno svelati i brani in gara. La curiosità è alle stelle, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire le canzoni che ci accompagneranno per tutto il Festival.

