San Marzano sul Sarno (SA). Iaquinandi: “Sulla sicurezza useremo il pugno duro: dallo Stato, però ci aspettiamo più collaborazione”

“La sicurezza è un perno fondamentale – ha dichiarato in una nota stampa il vice Sindaco di San Marzano sul Sarno, Marco Iaquinandi – per la nostra azione amministrativa: da quando ci siamo insediati, infatti, tale tematica è al primo punto della nostra agenda di governo.

Da un anno a questa parte tanto – ha continuato il vice sindaco – abbiamo fatto: infatti, abbiamo sollecitato due interrogazioni parlamentari fatte dall’On. Cirielli, abbiamo incontrato il Prefetto, abbiamo posto in essere due regolamenti sull’idoneità alloggiativa e, infine, abbiamo potenziato la polizia locale dando loro maggiori strumenti.

Sulla sicurezza dei cittadini – ha concluso Iaquinandi – non ci tiriamo indietro: chiediamo però uno Stato che possa venire incontro alle comunità locali con leggi adeguate e potenziando i presidi dei Carabinieri nei territori. I comuni da soli non riescono a gestire il territorio, anche per i pochi fondi a loro destinati: il governo e la regione aiutino le piccole realtà locali e ascoltino la voce dei territori”.