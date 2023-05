Salerno. USB denuncia che l’illegalità al porto continua.

Condividi

Nella giornata di ieri 19 maggio 2023, a distanza neanche di una settimana dall’incontro tra USB Porti a vertici dell’Autorità Portuale di Salerno, all’interno dello scalo Campano ben tre navi stanno lavorando illegalmente in totale autoproduzione. Stiamo parlando delle navi Eurocargo Savona, Euro Meditarranea (entrambe della compagnia armatoriale Grimaldi) e la nave Ro.Ro Melusine. Usb Porti ha inviato una segnalazione dettagliata sia all’Autorità del Sistema Portuale, alla Capitaneria e al Ministero dei Trasporti allegando le consuete foto.

Per la nostra organizzazione sindacale il rispetto delle regole e delle normative di sicurezza non possono essere sottoposti a deroghe di nessun tipo. A maggior ragione in un contesto che dovrebbe essere rigidamente regolamentato come il settore portuale. Settore che vede una percentuale di infortuni ed incidenti sul lavoro crescenti. Ci auguriamo che questa volta gli enti preposti intervengano con estrema decisione affinché sulle banchine sia ripristinata la legalità.

Coordinamento USB Porti