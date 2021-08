Salerno. Piano di Zona S2: Avviati i Progetti Utili alla collettività (PUC) in Costiera amalfitana. Da lunedì un nuovo progetto a Cava de’Tirreni.

Il Piano di Zona Ambito s2 comunica che nei giorni scorsi sono stati avviati i Progetti Utili alla collettività (PUC), previsti nella Misura del Pon Inclusione-Reddito di cittadinanza nei comuni di Praiano, Tramonti e Cetara.

In particolare per Praiano e Tramonti si tratta dei progetti che riguardano la manutenzione degli spazi pubblici e l’organizzazione di eventi. Mentre per il comune di Cetara è stato avviato il Progetto Tutela dei beni comuni. In media vengono utilizzate per ogni ente una o due unità percettori del Reddito di cittadinanza.

Lunedì 9 luglio, infine prenderà il via presso il comune di Cava de’Tirreni il progetto Vivere la scuola, che si avvarrà di 22 addetti che percepiscono il Reddito di cittadinanza e che saranno impegnati nella manutenzione degli istituti scolastici a gestione comunale.

Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.