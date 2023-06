SAL DA VINCI: SEGUI IL CUORE

Condividi

Il nuovo singolo dell’artista napoletano

Un inno alla vita e l’invito a seguire l’istinto del cuore: che non sbaglia mai.

Sal Da Vinci presenta “SEGUI IL CUORE”, brano iconico del suo spettacolo “MASANIELLO REVOLUTION”.

Una traccia intrisa di positività verso la vita, un’ottimismo di cui si ha bisogno e che è nascosto dentro di noi, un’invito a seguire gli istinti e le emozioni che, si sa, non sbagliano mai. Perfetta per la stagione in arrivo, perfetta in modalità “viaggio”, la traccia è stata scritta da Vincenzo D’Agostino, musicata dallo stesso Sal ed arrangiata dal maestro Adriano Pennino.

Dopo lo straordinario successo della tournée teatrale iniziata il 16 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli proprio con “Masaniello Revolution”, proseguita con “LA FABBRICA DEI SOGNI” in giro per l’Italia, dalla Campania alla Puglia, per poi fare tappa ad Assisi (Teatro Lyrick), a Montecatini (Teatro Verdi), Firenze (Teatro Verdi), Bologna (Teatro Celebrazioni), Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber), Torino (Teatro Alfieri) per concludersi a Napoli dal 10 al 21 maggio al Teatro Diana.

Lo spettacolo “Masaniello Revolution” è stato promosso in anteprima lo scorso Dicembre in diretta su RAIUNO nella trasmissione “Domenica IN” condotta da Mara Venier con una spettacolare performance di Sal insieme agli attori e ai ballerini e nell’ultima puntata della stagione di “Domenica IN”, Sal ha ripetuto il rito, proponendo il brano più emblematico e significativo, un vero inno alla gioia e un invito a seguire il proprio cuore e tutto ciò che di bello e positivo ci può donare.

Il nuovo tour estivo prende il nome proprio dal brano “Segui il cuore” e tra le tante tappe del “Segui il cuore live tour ’23” si segnalano le più rilevanti e prestigiose quali: il 24 Giugno a Napoli all’“Ex base Nato”, il 17 Agosto al “Negombo” di Ischia, un concerto con orchestra ai Templi di Paestum, ed il concerto al Belvedere di San Leucio, proseguendo per le varie località più suggestive dell’estate italiana