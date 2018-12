SABRINA SALERNO / Nuovo single “VOICES” in radio e digital store da venerdì 30 novembre

A quattro anni di distanza dal precedente singolo “colour me” prodotto dall’americano Rick Nowels, Sabrina Salerno torna alla musica con “Voices” brano che anticipa il nuovo album la cui pubblicazione è prevista per il 2019.

“Negli ultimi due anni, tra una pausa e l’altra del tour francese, mi sono dedicata alla musica e alla produzione di nuove canzoni. Il tutto è avvenuto con il supporto di due giovani autori spagnoli George Santana e Javy Seifert con i quali è nato immediatamente un ottimo feeling – racconta Sabrina. Abbiamo lavorato su una decina di brani. Voices musicalmente rappresenta quella che sono oggi”.

“Voices” brano dalle sonorità pop elettroniche, è firmato da Sabrina , George Santana, Javy Selfert e prodotto artisticamente da Mauro Ferrucci e Tommy Vee for Airplane! Europe.

Sabrina nasce il 15 Marzo 1968 a Genova dove frequenta il liceo linguistico. A 15 anni vince il titolo di Miss Lido (lo stesso che si aggiudicò Sophia Loren anni prima) e successivamente viene eletta Miss Liguria. Nell’86 intraprende la carriera in veste di showgirl, viene infatti scelta per la trasmissione “Premiatissima” con Johnny Dorelli.

Successivamente prende parte a “Grand Hotel” e contemporaneamente Claudio Cecchetto le produce il suo primo singolo “Sexy Girl”che entra nella hit parade italiana e tedesca. Nell’87 in veste di cantante, partecipa per la tv al “Sandra e Raimondo Show”; durante la stessa estate esce il suo primo album intitolato “Sabrina”. Con “Boys” si colloca al primo posto nelle classifiche europee e sud americane: in Spagna viene considerata un vero e proprio sex symbol per la sua bellezza solare e mediterranea. In Inghilterra viene prodotta dal trio Stock Aitken and Waterman per il singolo “All of me” che si posiziona in poche settimane nei primi posti della U.K parade, nello stesso periodo in Italia il singolo “My Chico” di cui Sabrina è co-autrice, si posiziona al primo posto. Dopo una fortunatissima tournee’ conclusasi all’Olimpic Stadium di Mosca, Sabrina torna in tv con “Odiens”. Nella sua carriera, Sabrina ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo collezionando innumerevoli dischi d’oro e di platino. Nel 1989, a Montecarlo, nell’ambito dei prestigiosi “World Music Awards”, Sabrina ha vinto un grammy con la seguente motivazione Female Newcomer of the year. Nel 90 con la firma di Giorgio Moroder esce il secondo album “Super Sabrina” ed al fianco di Raffaella Carrà partecipa al programma “Ricomincio da 2”.

Nel 1991 si esibisce in coppia con Jo Squillo al Festival di Sanremo con la canzone “Siamo donne” inclusa nel terzo album “Over the pop” e, dopo una impegnativa tournee’, ritorna a Canale 5 per condurre “Bellezze sulla neve”. Un lungo periodo di studio e di lavoro in sala di incisione conducono Sabrina ad un cambiamento radicale. Nell’estate del ’94 cominciano i frutti di una nuova “carriera”, affiancata dal team di produzione Monti-Zaffret-Portaluri, nasce il singolo Rockawillie che ottiene un buon successo europeo. La collaborazione prosegue con l’uscita del mix “Angel Boy”, brano che vede la partecipazione di uno dei più famosi rapper inglesi: Neal A.D. Nel ’95 esce il primo album cantato interamente in italiano “Maschio dove sei” prodotto da Massimo Riva, il disco viene licenziato in buona parte d’Europa. Nel novembre ’95, Sabrina debutta per la prima volta a teatro nella rivisitazione in chiave comica-moderna della saga “I cavalieri della tavola rotonda” nel ruolo di Fata Morgana in versione dark. Nel ’96 conduce con Jocelyn” Il Grande gioco del mercante in fiera” per Tmc e nella stagione ’97-98 torna a teatro in “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”.

Al fianco di Carlo Conti nel ’98 partecipa a “Cocco di mamma” per Rai1 e, nella stessa estate interpreta il ruolo del mito nel film “Jolly blu” con gli 883. “A flower broken” è l’album cantato in inglese del 1999. Il singolo estratto “I love you” è un brano malizioso e orecchiabile che, pur con contaminazioni orientali, abbina la rassicurante polifonia degli Abba all’enfasi raffinata di certe canzoni di Donna Summer. La passione per la musica ha portato i questi anni Sabrina a collaborare come produttrice di artisti emergenti. Nel 2001 il richiamo per il Teatro è forte e quindi Sabrina accetta l’invito di Sergio Japino in qualità di regista, ad essere la protagonista femminile di “Emozioni” musical costruito sulle canzoni di Lucio Battisti, al fianco di Ambra Angiolini e Vladimir Luxuria. Nel settembre 2002 per la prima volta Sabrina si ritrova nelle vesti di una Sexy Bond, intervistatrice un po’ matta che va a scovare le meteore della musica, del cinema e della tv per il programma “M&M Meteore e Matricole” in onda per due mesi in prima serata su Italia1. Il 2004 è l’anno in cui i sogni, per Sabrina, diventano realtà: ad Aprile infatti nasce il suo primo figlio Luca Maria. A novembre 2004 Sabrina viene premiata come migliore attrice protagonista al 57esimo Salerno International Film Festival per la sua partecipazione al film ad episodi “Colori” di Cristiano Ceriello. La motivazione recita “Per la solare, straordinaria e riuscita interpretazione nel film Colori”.

A novembre del 2007 Sabrina vola in Lituania dove, davanti a 20 mila persone, infiamma il palasport di Vilnius. Da Gennaio a Giugno 2008 Sabrina è impegnata in un tour nel palazzetti dello sport francesi (chiamati zènith), nel RFM PARTY 80, dove, ogni weekend, manda in delirio circa 7000 persone. Il 17 maggio dello stesso anno Sabrina sì è esibita in concerto allo STADE DE FRANCE di PARIGI, il più grande Stadio d’Europa, per lei 48mila persone ballavano le sue hits. Il 24 Agosto l’Artista, dopo vent’anni, è tornata al SOPOT FESTIVAL in POLONIA: in un solo giorno, la sua esibizione su youtube, registra oltre 150 mila visualizzazioni! 3 ottobre 2008: Dopo aver venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, Sabrina ritorna dopo 9 anni di assenza con il doppio cd “Erase Rewind Official Remix”, uscito in Italia su etichetta Edel e licenziato in Russia – Ucraina – Portogallo – Germania – Austria – Svizzera – Finlandia – Scandinavia – Romania.

Il primo singolo estratto è “Erase Rewind” cover dei Cardigans di cui è stato realizzato il videoclip con la regia di Mauro Lovisetto. Sabrina è stata guest star dalla Sitcom “Taglia & cuci” in onda sul canale Fox di Sky, nel 2009, al fianco di Michele Foresta (Mago Forest) e Orso Maria Guerrini. Il 15 giugno 2010 esce “call me” inciso con Samantha Fox. Sabrina & Samantha, due icone della musica dance tra le più famose al mondo, incrociano per la prima volta le loro carriere musicali duettando sulla storica “Call me”, hit mondiale resa famosa dai Blondie e riproposta in una versione tutta nuova e da ballare. Le voci fresche e sensuali delle due star incontrano l’energia del sound del dj Andrea T.Mendoza insieme a Steve Tibet. Nell’estate 2010, Sabrina conduce, con grande successo di ascolti, “MITICI ‘80” in onda su Italia1, un programma firmato da Mario Giordano e Giovanni Toti. Sabrina ha partecipato all’ Rfm Party che si è concluso a metà maggio toccando i principali palazzetti francesi. Sabrina ha fatto parte del film “Stars 80” con la regia di Frèdèric Forestier e prodotto da Thomas Langmann (già premio Oscar per “The Artist”) uscito, in Francia, a ottobre 2012, dove interpretava se stessa. L’anno successivo, continua la fortunata tournée francese “Stars80”. Nella primavera del 2014, Sabrina è stata protagonista del talent show “La Pista” in onda per 5 puntate su Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il 24 giugno 2014 è uscito “Colour me”, nuovo progetto discografico con l’americano Rick Nowels tra i più grandi produttori del momento. Nowels ha composto alcuni grandi successi per star del livello di Madonna, Kim Wilde, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Lana Del Rey, Geri Halliwell, Craig David e tanti altri, oltre ad aver vinto un Grammy Award. A metà ottobre Sabrina ha ripreso il tour francese nei principali Zenith francesi che si è concluso a maggio 2017.

L’inarrestabile Sabrina non si ferma mai: nel 2016 infatti ha compiuto 30 anni… di carriera e ha preso parte al sequel del film “STARS 80…..LA SUITE”, uscito nelle sale francesi il 6 dicembre 2017. Nel 2018 Sabrina continua il tour francese “STARS 80 & Friends” nei principali palazzetti francesi che la porterà, il 18 maggio 2019, ad esibirsi allo ‘Stade de France’ di Parigi, inoltre partecipa al film di Fausto Brizzi “Modalità aereo” in uscita nei primi mesi del 2019.