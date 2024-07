Sabato 6 luglio a Ferrara le semifinali di “A VOICE FOR EUROPE – ITALIA” e consegna “PREMIO CORONA D’ORO” e “FILM VIDEOCLIP AWARD”

Pubblicità

Sabato 6 luglio dalle ore 14.00 presso la Sala Estense di Ferrara si terranno le semifinali del contest “A Voice For Europe – Italia” e saranno consegnate le targhe per la 1^ edizione del “Premio Corona D’Oro” e per la 2^ edizione del “Film Videoclip Award”. Tutti coloro che saranno premiati sabato 6 luglio riceveranno un’opera dall’artista M° Giuliano Grittini.

Le semifinali del contest “A Voice for Europe – Italia” inizieranno alle ore 14.30 e prevedono l’esibizione di 30 concorrenti, di cui 15 dal vivo e 15 su base.

A giudicarli ci saranno Alex Peroni (Presidente di giuria), Mimmo Paganelli, Mimmo Gallotti.

Dalle 18.00 avrà inizio l’evento condotto da Vanessa Grey con la premiazione del “Film Videoclip Award” per le categorie “Miglior Videoclip” e “Miglior Regista”. Seguirà la proiezione dei videoclip vincitori.

In giuria saranno presenti: Alex Peroni, Giorgio Verdelli, Andrea Mingardi, Antonio Vandoni, Marcello Vilella, Willy Vecchiatini, Mattia Della Puppa.

Ospiti del Premio sono Giancarlo Prandelli & Deva, Vaness Grey e Andrea Mingardi.

Alle 19.00 avrà luogo il Premio Corona D’Oro, evento condotto da Vanessa Grey, che per la prima volta assegna un riconoscimento al “Miglior Critico Musicale” e “Miglior Critico Cinematografico”.

In giuria saranno presenti: Antonio Vandoni, Marcello Vilella, Enzo Gentile, Willy Vecchiatini.

Ospiti del Premio Corona D’Oro sono Alice De Bortoli (influencer), Arturo Bertusi (Art Director in ambito fotografico, editoriale e multimediale), Zanella – De Stefano – Fedrigoni di K+ Production (Kplusfilm, una società di produzione cinematografica che opera nel cinema, TV pubblicità).

La serata della consegna dei Premi verrà registrata per essere successivamente messa, a discrezione di Nove Eventi, in diffusione in differita sul circuito televisivo nazionale e/o locale, oltre a quanto previsto nel regolamento.

NOVE EVENTI SRL

Nove Eventi SRL è una società che organizza Festival e che opera, da oltre 20 anni, nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi soci si annoverano produttori artistici, teatrali e televisivi, gruppi operanti nel marketing strategico e creativo e nella distribuzione discografica.

Nove Eventi SRL è una realtà nel mondo della musica che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo però sempre un occhio di riguardo anche per i giovani Artisti che desiderino intraprendere un proprio cammino nel mondo musicale e dello spettacolo. La Mission è quella di produrre contenuti per Eventi artistici ma anche tecnici, prendendosi cura di ogni singolo particolare: dalla direzione artistica di un Festival, alla consulenza (anche in campo legale) ed alla progettazione di Rassegne, all’organizzazione di Convention ed alla realizzazione per le aziende di progetti legati al mondo musicale.



NOVE EVENTI SRL

Sito Ufficiale | Facebook

RED&BLUE MUSIC RELATIONS