Ryanair, Antitrust avvia istruttoria

Secondo l’Autorità il vettore danneggerebbe le agenzie di viaggio e i consumatori cercando di estendere il proprio potere di mercato anche nell’offerta di altri servizi turistici

L’Autorità Antitrust ha avviato un’istruttoria relativa a Ryanair, a causa di segnalazioni ricevute a partire da maggio scorso.

L’obiettivo dell’indagine è valutare la possibile pratica di abuso di posizione dominante da parte di Ryanair.

Secondo l’ipotesi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la compagnia aerea potrebbe sfruttare la sua posizione dominante nei mercati in cui opera per estendere il suo controllo anche sui servizi turistici aggiuntivi, come hotel e autonoleggi.

Questo potrebbe avere implicazioni negative sia per le agenzie di viaggio, sia per i clienti che utilizzano tali servizi per i loro viaggi.