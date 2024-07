Routine quotidiane per bambini: un aiuto prezioso per i genitori (video)

Secondo un recente sondaggio commissionato da Moonbug Entertainment, il 95% dei genitori inglesi ritiene essenziale stabilire routine quotidiane con i propri bambini, ma il 34% di essi affronta difficoltà nel farlo, in particolare durante il momento della nanna.

La ricerca e i suoi obiettivi

Moonbug Entertainment, produttore della celebre serie animata per bambini “CoComelon”, ha condotto una ricerca su un campione di genitori britannici con figli di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni. La ricerca ha coinvolto mille genitori provenienti da contesti socio-economici diversi, rappresentativi di tutte le etnie, religioni, livelli di reddito, età, sesso e regioni geografiche del Regno Unito.

Le principali difficoltà dei genitori

Dai risultati del sondaggio emerge che un terzo dei genitori britannici trova difficile seguire una routine con i propri figli. Sebbene il 95% dei genitori riconosca l’importanza di avere routine stabili, il 48% ritiene che non ci siano sufficienti consigli su come costruire una routine efficace. Inoltre, il 48% pensa che una routine quotidiana possa aiutare i bambini a sentirsi sicuri e a superare le fasi impegnative della loro crescita.

Momenti critici e momenti sereni

L’indagine ha evidenziato che i momenti più difficili da gestire per i genitori sono l’ora della nanna (26%), il lavaggio dei denti (19%) e il momento della pappa (15%). Al contrario, il 22% dei genitori ha dichiarato che l’ora del bagnetto è l’attività più facile da intraprendere con i propri figli.

Strategie efficaci per stabilire routine

I genitori intervistati hanno indicato diverse strategie per creare e mantenere routine stabili. Secondo il 96% degli intervistati, musiche e filastrocche sono gli strumenti più efficaci, seguiti dalla lettura e dall’ascolto di storie (57%), dalla televisione (39%) e dal role playing (31%). Questi elementi sono fondamentali anche per “CoComelon”, che utilizza musica, ripetizione, colori e rime per accompagnare i bambini nella crescita con positività e divertimento.

La campagna CoComelon Can Help

Per supportare i genitori, Moonbug Entertainment ha lanciato la campagna “CoComelon Can Help”, che offre rime, canzoni e filastrocche dedicate alle routine quotidiane. Grazie a questa iniziativa, le famiglie possono affrontare con serenità momenti come l’ora della pappa, della nanna o del bagnetto, trasformandoli in opportunità di crescita per bambini e adulti.

Le routine quotidiane sono fondamentali per lo sviluppo sereno dei bambini e per il benessere delle famiglie. Con il supporto di iniziative come “CoComelon Can Help”, i genitori possono trovare strumenti efficaci per creare momenti speciali e gestire le sfide quotidiane con più facilità.