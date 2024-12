Roma, tragedia al Collatino: un 11enne perde la vita precipitando da una finestra. Le indagini

By

Un dramma che scuote Roma: un bambino di 11 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra della sua camera. Le indagini sono in corso.

Un evento tragico alla periferia di Roma

Un grave episodio ha scosso il quartiere Collatino a Roma. Un bambino di soli 11 anni è precipitato dalla finestra della sua camera, situata al decimo piano di un palazzo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, il piccolo non è sopravvissuto a causa delle gravissime ferite riportate.

Indagini in corso: incidente o gesto volontario?

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di istigazione al suicidio, ma non si esclude che si sia trattato di un tragico incidente. Il cellulare del bambino è stato sequestrato per analizzare eventuali messaggi o interazioni online che possano aver influito sulla vicenda.

Il ruolo della baby-sitter e il dolore della comunità

Al momento della tragedia, il bambino era in casa con la baby-sitter, che ora verrà ascoltata dagli inquirenti per ricostruire gli ultimi momenti del piccolo. L’intera comunità del quartiere è sconvolta e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.