Roma International Buskers Festival: Grande successo per la terza edizione

Si è chiusa con grande successo la terza edizione del Roma International Buskers Festival che ha ospitato ancora una volta circensi, teatranti e musicisti capaci di suscitare, lungo tutta la promenade del Porto Turistico di Roma, stupore e meraviglia con i loro spettacoli. Un evento che, oltre a garantire momenti di svago, di divertimento e ovviamente buona musica, vuole anche valorizzare un territorio meraviglioso ricco di storia, cultura e natura.

Questa edizione ha visto tantissimi artisti da tante parti del mondo come il berlinese Lev Radagan in grado di appassionare con la sua musica e il suo skateboard o Danielle de la Wonk, artista inglese proveniente dal Cile, che con la sua arte ha superato i limiti di comunicazione dati dalla lingua diversa. Ormai alla sua terza presenza al Roma Buskers Festival, Aurora Trippetta ha incantato tutti con il suo basso, mentre Lory Bold ha accompagnato i passanti in un viaggio attraverso la musica, il “teatro dei piedi” e un energico finale di bolle di sapone. Grande stupore anche per gli spettacoli aerei dalla compagnia Wonky Monkeys e per le esibizioni di Armando Traverso che hanno visto una folta quantità di giovani divertirsi con le favole e le storie di Rai Radio Kids.

Tantissimi, inoltre, i bambini e le famiglie che si sono divertiti con i laboratori circensi organizzati dal gruppo di giocolieri Circensema,giunti dalle Dolomiti.

«È stata un’edizione che ha regalato nuove emozioni al pubblico ma che soprattutto ci ha fatto capire che ciò che stiamo costruendo ha delle forti radici – afferma Andrea Cicini, direttore del Festival e amministratore del Gruppo Matches – abbiamo percepito un fortissimo attaccamento al progetto da parte del pubblico di Ostia e di Roma che anche con le intemperie è stato partecipativo e ha supportato gli artisti nelle otto postazioni e sul palco centrale. Il mio ringraziamento va agli artisti, a tutto lo staff, agli sponsor, alla media partnership con Radio Rai, al prezioso supporto della Regione Lazio, del Municipio X e naturalmente a chi si è divertito con noi aiutandoci a tenere alta questa edizione»

Al termine di questi tre giorni, dopo una gara fino all’ultimo voto, è stato poi proclamato il vincitore del contest che si potrà esibire al Buskers by the Lake 2023, in Australia. Ad aggiudicarsi questa grande opportunità è stata la band lucchese Baldo degli Ubaldi che con i suoi cappelli di paglia e i suoi stornelli popolari anche quest’anno ha coinvolto tutto il pubblico del Festival.

Roma International Buskers Festival hariaffermato il proprio carattere green e solidale attraverso la collaborazione con l’associazione Ostia Clean-Up che, oltre a tenere laboratori sulla tutela ambientale, con il progetto “Bibliot-eco” ha incentivato a ridurre il consumo di plastica aumentando la cultura.

Il Roma International Buskers Festival è ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Gruppo Matches, in collaborazione con il Porto Turistico di Roma, il patrocinio di Regione Lazio, Municipio X e Siae e altri partners come Chinotto Neri e NaBiretta.