RO’HARA – Intervista mentre ascoltiamo “SA DI TE”, il suo nuovo singolo

Dallo scorso 16 settembre 2022 è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Sa di te” (LaPOP), il nuovo singolo di Ro’Hara.

Abbiamo deciso di ascoltare il brano e nel frattempo farle qualche domanda.

Consigliamo di leggere l’intervista come stiamo facendo noi: con il suo nuovo singolo in sottofondo 🙂

Ecco il brano:

E ora veniamo alle domande.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Il mio amore per la musica è nato fin da bambina. Cantavo per casa continuamente, fino a quando mia mamma ha capito che era meglio sfogare la mia passione nelle mura di una scuola di musica. Il mio vero percorso di studi è iniziato all’età di 14 anni.

Come potremmo definire il tuo genere?

Penso che nella mia musica si sentano diverse contaminazioni, ma io la definirei molto semplicemente: “Pop Soul”

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Penso che con ogni canzone che scriviamo, vogliamo lanciare un messaggio differente. Sicuramente scrivo per cercare di far capire al pubblico che la musica ha mille forme e che bisogna essere coerenti con se stessi, senza andare necessariamente dietro a mode o a ciò che viene considerato “commerciale”. Diventa commerciale ciò che è nuovo ed originale.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Ci sono brani che butti giù in tanti giorni di lavoro.”Sa di te”, invece è nato in una mattina. È stato tutto talmente immediato che ho capito subito che questa canzone dovesse fare parte dell’ep. Scriverla non è stato affatto semplice, perché ho messo in gioco la parte più fragile di me. Per questo ho scelto di puntare sulla semplicità musicale e testuale per raccontare ciò che si prova quando finisce una storia d’amore importante: “All’inizio, tutto ciò che ci circonda, ha il sapore di quella persona, ora, che quella persona è improvvisamente una sconosciuta, tutto è insapore e tocca a noi ricominciare e dare un gusto diverso alle cose.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ora io ed il mio produttore stiamo lavorando al nuovo singolo che dovrebbe uscire verso dicembre. Nel mentre continuo a scrivere e portare la mia musica Live, cercando di farmi conoscere ed arrivare ad etichette discografiche più importanti.

