Robeco: Prepariamoci all’inversione di tendenza con i crediti a breve scadenza

Condividi

a cura di Reinout Schapers, Portfolio Manager Investment Grade del Credit team di Robeco

Dopo un 2022 difficile per i mercati obbligazionari, quest’anno gli spread creditizi nei mercati globali del credito sono più bassi, nonostante le recenti tensioni osservate nell’universo bancario statunitense ed europeo. È probabile che i mercati rimangano volatili nel breve periodo, a causa dell’inflazione ancora elevata e del rischio di recessione. In questo contesto, riteniamo che il credito di alta qualità a breve scadenza possa fungere da potenziale bene rifugio a protezione dalla volatilità, beneficiando al contempo di rendimenti interessanti e conservando la possibilità di sfruttare i rialzi economici e/o le variazioni dei cicli di politica monetaria.

Il quadro economico generale rimane incerto; di conseguenza, riteniamo molto probabile che le obbligazioni torneranno presto a fungere da strumento di copertura dalla volatilità dei mercati azionari. La domanda è la seguente: perché gli investitori dovrebbero approfittare dell’imminente picco dei tassi e del persistere della marcata inversione delle curve dei rendimenti globali, posizionandosi su crediti a breve scadenza per beneficiare del contesto di tassi più elevati?

Per obbligazioni corporate di breve durata si intendono in genere i titoli con scadenza fino a cinque anni, emessi da società con rating investment grade (IG). Con un universo investibile di circa 5.000 miliardi di dollari USA, il mercato è ben sviluppato e comprende obbligazioni emesse da un’ampia gamma di settori, paesi e società. Le scadenze brevi di queste obbligazioni consentono una duration media (rischio di tasso d’interesse) inferiore a quella media del mercato delle obbligazioni investment grade.

I rendimenti dei crediti a breve scadenza sono meno sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse e dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto in periodi di volatilità dei tassi. Nell’universo obbligazionario, i flussi finanziari e gli utili delle società sono generalmente più prevedibili su un orizzonte temporale di 2-3 anni rispetto ai periodi più lunghi. In genere ne consegue un restringimento degli spread di credito (ossia del premio di rendimento rispetto ai titoli di Stato o ai tassi “privi di rischio”) per le obbligazioni a breve scadenza.

Tuttavia, in molti casi gli spread di credito a breve termine degli emittenti sono identici a quelli del debito a lungo termine, o più elevati. In parte è la conseguenza delle aspettative di recessione e di revisione negativa degli utili a breve termine, che rischiano di impedire ad alcune società di rifinanziare o rispettare le scadenze del debito a breve termine. Ciò significa che è possibile ottenere uno spread di credito interessante anche dai crediti a breve scadenza rispetto a quello a lunga scadenza.

L’opportunità tattica del credito a breve scadenza risiede nel rendimento appetibile. In genere, il credito di alta qualità a breve scadenza viene scambiato a un rendimento inferiore rispetto al credito corporate con scadenze più lontane. Attualmente, invece, le obbligazioni corporate a breve scadenza permettono di ottenere rendimenti analoghi a quelli offerti da titoli omologhi di maggior durata, ma con rischio di tasso d’interesse più che dimezzato.

Un’altra caratteristica interessante delle obbligazioni a breve scadenza è l’opportunità offerta dalla strategia roll-down, che contribuisce ulteriormente a migliorare il rendimento e ridurre la volatilità. Il rendimento roll-down matura quando il prezzo delle obbligazioni a breve scadenza aumenta naturalmente man mano che le obbligazioni “scendono” verso un punto più basso lungo la curva delle scadenze. Pertanto, riteniamo che rappresenti un utile strumento attraverso il quale gli investitori possono ottimizzare i rendimenti rispetto alla liquidità (senza sacrificare in modo significativo la qualità del credito), o mantenere un rendimento e uno spread di credito interessanti, con una maggiore protezione dalla volatilità dei tassi d’interesse.

Data la dispersione degli spread creditizi e la gamma di opportunità idiosincratiche attualmente disponibili, riteniamo che un approccio attivo nel credito a breve scadenza sia ben adatto a muoversi nell’attuale contesto caratterizzato dall’incertezza. Una strategia orientata alle obbligazioni investment grade a breve scadenza può rappresentare una soluzione d’investimento interessante in termini sia tattici che strategici. Infine, vi sono altri tre motivi per investire in crediti a breve scadenza. In primo luogo, la loro bassa correlazione con le obbligazioni tradizionali offre evidenti benefici di diversificazione dei portafogli obbligazionari. In secondo luogo, sono più liquidi dei crediti a più lunga scadenza, grazie ai flussi di cassa regolari provenienti dalle obbligazioni in scadenza e dall’incasso delle cedole. In terzo luogo, i crediti a breve scadenza sono più frequentemente detenuti fino alla scadenza, riducendo la potenziale rotazione e i costi di transazione – una caratteristica particolarmente interessante in un contesto in cui le opportunità di rendimento si riducono.