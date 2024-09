Rischio di speculazione sulle concessioni nei piccoli porti: l’allarme di Unimpresa

Pubblicità

Il rischio di un monopolio nei porti turistici

La scadenza delle concessioni marittime e balneari, prevista per il 31 dicembre prossimo, potrebbe trasformarsi in un’opportunità per pochi grandi soggetti, a scapito delle piccole imprese locali. Secondo Unimpresa, la legge Burlando permetterebbe alle amministrazioni comunali di assegnare tutte le concessioni in blocco a un solo soggetto, creando un vero e proprio monopolio. Questo scenario rappresenta un rischio di speculazione che minerebbe la concorrenza, elemento essenziale per garantire prezzi competitivi e servizi efficienti.

Il caso di Orbetello: una situazione preoccupante

Un esempio concreto di questa dinamica preoccupante si sta verificando nel Comune di Orbetello, dove l’amministrazione locale ha approvato il progetto di trasformazione dell’approdo di Talamone in porto turistico. Attualmente, è in gara un solo soggetto privato che potrebbe vedersi assegnate tutte le 18 concessioni esistenti, finora gestite da piccole imprese e società sportive dilettantistiche. Questa situazione non solo danneggerebbe le attività locali, ma avrebbe anche ripercussioni negative sulle associazioni sportive, penalizzando lo sport e la salute dei giovani.

Le azioni di Unimpresa e l’importanza della vigilanza governativa

Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa, ha dichiarato che sono in corso interlocuzioni con la Commissione Europea per ottenere un quadro normativo più flessibile, che preveda proroghe triennali per le concessioni in essere. Tuttavia, è essenziale che il governo italiano monitori attentamente la situazione per evitare che questa riforma, pensata per migliorare i servizi e stimolare l’economia, si traduca in un vantaggio esclusivo per pochi eletti. È fondamentale proteggere il futuro delle micro e piccole imprese, specialmente in un momento in cui il governo sta cercando di difendere i balneari dalle pressioni dell’UE.

