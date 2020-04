Rinascerò, rinascerai: Quasi 10 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo e moltissime testimonianze di solidarietà

La canzone Rinascerò, rinascerai scritta da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio a una settimana dall’uscita, fa registrare un grande consenso di pubblico e spontanee manifestazioni di solidarietà.

SIAE infatti, attraverso le parole del suo Presidente Giulio Rapetti Mogol e del Direttore Generale Gaetano Blandini, ha appena annunciato che a sostegno del progetto, rinuncerà alle sue provvigioni, che saranno devolute insieme agli altri proventi del diritto d’autore, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il brano resta stabile nelle prime posizioni dei digital store ed è nella Top 40 EarOne, in rotazione radiofonica nelle principali radio italiane.

Un dato sorprendente arriva dalle visualizzazioni su YouTube: quasi 10 milioni di utenti di tutto il mondo hanno guardato le immagini di Bergamo e di tutte le persone coinvolte nel video. Alcuni giornalisti hanno accolto la proposta lanciata dal sito Rockol per chiedere che anche la piattaforma contribuisca economicamente alla raccolta fondi.

Inoltre, grazie agli utenti di tutto il mondo, sono state fatte delle traduzioni spontanee del testo in turco, olandese, cinese, rumeno, giapponese, croato, polacco, per meglio comprendere il significato della canzone nella loro lingua d’origine. L’associazione di Bergamo ConosciLIS, ha infine tradotto nel linguaggio dei segni il testo per portare il messaggio di speranza anche a chi non può sentire.

Rinascerò, rinascerai ha coinvolto profondamente tutte le persone, creando un punto di contatto non solo tra coloro che stanno vivendo in prima persona questo momento difficile, ma anche con chi ha deciso di contribuire a questo progetto benefico, sono arrivate testimonianze di solidarietà e messaggi di diffusione del video nelle strade, piazze e persino dai campanili di una Chiesa.

Di seguito il dettaglio delle visualizzazioni Youtube nel mondo ad oggi:

Italia 2.904.170

Germania 1.819.391

Polonia 515.119

Grecia 397.163

Austria 275.769

Paesi Bassi 239.994

Serbia 195.396

Stati Uniti 195.289

Croazia 180.581

Svizzera 175.585

Argentina 144.152

Hong Kong 109.236

Belgio 98.325

Regno Unito 94.014

Canada 83.609

Francia 76.036

Messico 63.285

Brasile 61.818

Bosnia ed Erzegovina 58.606

Spagna 48.308

Malaysia 47.602

Portogallo 44.888

Oltre ai proventi del brano è possibile contribuire con delle donazioni spontanee per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, attraverso il seguente conto corrente:

IBAN IT52Z0569611100000012000X95

BIC: POSOIT22 (se richiesto)

indicando possibilmente nome, cognome e codice fiscale del benefattore.

