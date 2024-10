“Right/Wrong/Place/Time” è il nuovo disco dei Godzillasexbike

Pubblicità

Da venerdì 1° novembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “RIGHT/WRONG/PLACE/TIME”, il nuovo album dei GODZILLASEXBIKE.

“Right/Wrong/Place/Time” è un disco dalle sonorità molto diverse tra loro, che mette in mostra tutta la poliedricità del sestetto brianzolo. Il titolo dell’album suggerisce le diverse modalità con cui si possono giudicare gli avvenimenti della vita. Ogni brano può essere interpretato come un esempio di posto e tempo giusto o sbagliato, dove la combinazione delle quattro parole varia da ascoltatore ad ascoltatore, a seconda delle emozioni che nascono in ognuno. Particolarmente interessante è la collaborazione con la European Recording Orchestra di Sofia, che accoglie l’ascoltatore nell’intro del disco e accompagna la band in diverse tracce.

Spiega la band a proposito del disco: “Right/Wrong/Place/Time è la sintesi degli anni più strani della nostra vita, finora. Scritto tra il 2020 e il 2023, è un diario di tempi incerti; è stato lo spazio sicuro dove riversare le nostre ansie, una chiave di lettura di un mondo che cambia velocemente e di una vita che corre per adeguarsi. Non solo pandemia, ma anche traslochi, relazioni finite, lauree, esperienze all’estero, viaggi: sono stati anni molto intensi, in cui la musica ha giocato un ruolo fondamentale in quanto solido appiglio alla realtà”.

“RIGHT/WRONG/PLACE/TIME” TRACKLIST:

Right/Wrong

Sophia

Lullaby

Signs of Life

Love Me So

Borderline

Everything to Lose

Wishes (The Birthday Song)

The Rain

Jenny

Place/Time

Biografia

I Godzillasexbike nascono per caso in Brianza, la classica storia di 6 ragazzi che si conoscono dai tempi del liceo e che iniziano per un motivo o per l’altro a suonare insieme.

Cominciano da subito a scrivere musica, e in poco tempo le canzoni si trasformano da una semplice raccolta di accordi a veri e propri diari di crescita personale attraverso i dolori della prima età adulta. Nel 2019 la band pubblica Barely See The Sun, il loro primo EP, che mostra tutta l’energia, i sentimenti, la rabbia e la grazia sviluppati negli anni e cuciti con cura nelle loro canzoni.

Dopo un 2020 silenzioso, la band torna sul palco e in studio, autoproducendo il singolo Promises Worth To Be Kept e l’EP live Live in Lo-Fi.

Nel 2023, dopo un piccolo cambio di formazione, i GSB iniziano le registrazioni del loro album di debutto, Right/Wrong/Place/Time, registrato allo Studio 2 di Padova e mixato allo studio Orion di Solaro (MI), che comprende, in 4 brani, la collaborazione con la European recording Orchestra di Sofia, Bulgaria.

Nel 2024 la band si concentra sui mix del disco, facendo qualche data di riscaldamento per prepararsi alla pubblicazione dell’album prevista per l’autunno.

I GODZILLASEXBIKE sono Tommaso Benedetti (voce e chitarre), Gloria Crudo (voce), Stefano Caroli (chitarre), Marius Arcioni (basso, tastiere), Mirco de Pascale (tastiere) e Matteo Cremoli (batteria).

Dopo il singolo “Wishes (The Birthday Song)”, “Right/Wrong/Place/Time” è il nuovo disco dei Godzillasexbike disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da venerdì 1° novembre 2024.

