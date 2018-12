Riapre, completamente rinnovato, Moma Centro Cucine Lube di Mosciano Sant’Angelo

MOSCIANO SANT’ANGELO – Il Paese del Mobile. Dopo i recenti lavori di ristrutturazione riapre al pubblico lo showroom Moma Centro Cucine Lube facente capo al gruppo Mariano Monaco con sede in Viale Italia a Mosciano Sant’Angelo (TE).

Ambienti completamente riorganizzati e resi maggiormente funzionali per ampliare la gamma delle marche proposte e andare sempre più incontro alle esigenze della clientela con uno showroom innovativo. Questo ulteriore investimento si tradurrà in nuove opportunità di lavoro per il territorio, saranno infatti almeno altre due le figure che saranno inserite nell’organico. La riapertura al pubblico è prevista per giovedì 6 dicembre 2018, mentre per domenica 9 dicembre, alle 17, è in programma una inaugurazione con degustazione dei dolci tipici natalizi. Mille metri quadrati di esposizione, distribuiti su due livelli, con le cucine Lube e Creo al piano superiore e, nel piano terra, altri importanti marchi come Tomasella, Calia, Moretti Compact, Calligaris. Una ulteriore crescita per il gruppo guidato da Mariano Monaco che con i suoi 60 anni di storia e con i 10 showroom presenti sul territorio (tra MoMa, Maras, Euromobili, MybigSofà e Creo kitchen) si conferma un fiore all’occhiello per la regione Abruzzo e tra le prime aziende commerciali in Italia.

Una realtà sempre in espansione che, sin dal 1959, anno della sua fondazione su iniziativa della famiglia Monaco, ha saputo stare al passo con i tempi e adattarsi alle esigenze del mercato proponendosi sempre come innovatrice. Anni di esperienza, competenza, professionalità e dedizione sono infatti i cardini che caratterizzano l’azienda.

“Nonostante il mercato italiano sia ancora fortemente stagnante, – commenta Mariano Monaco, titolare dell’omonimo gruppo – vogliamo guardare al domani con ottimismo e positività contando sulla nostra esperienza e sulla professionalità dei nostri dipendenti e collaboratori. Circa trenta persone che con la loro competenza e dedizione contribuiscono quotidianamente alla crescita del nostro gruppo assecondando le esigenze dei clienti. Tutto questo ci ha permesso di diventare un marchio leader nel settore, riconosciuto dai clienti come sinonimo di affidabilità, qualità e professionalità e di essere identificati a livello nazionale come una delle aziende più innovative del settore. Il nuovo showroom si caratterizza per l’offerta più ampia e completa legata all’arredamento della casa. Invito ovviamente tutti coloro che avranno il piacere di scoprire le nostre novità a venirci a trovare dal 6 dicembre e di passare per festeggiare questo ulteriore passo avanti della nostra azienda domenica 9,dalle 17, per un brindisi insieme. La nostra azienda ha da sempre un forte legame con il territorio, per questo vogliamo celebrare e condividere con tutti questa riapertura”.