RAI3, CLIP VIDEO e TESTO della letterina di LUCIANA LITTIZZETTO a CHE TEMPO CHE FA per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Riportiamo di seguito video e testo della letterina di Luciana Litizzetto andata in onda su Rai3 durante la trasmissione “Che tempo che fa” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

“Tutto questo sempre in nome dell’amore.

Ma l’amore non mena. Non picchia. Non prende a calci.

E non c’è tensione, rabbia o stanchezza che lo giustifichi.

L’amore non mette paura. Non urla, non sbatte le porte, non spacca la casa; l’amore crea un nido, non lo distrugge.

L’amore non è vendetta. Non è guastare per sempre la bellezza che non si può più avere.

Ma la violenza non sta solo nelle botte, sta anche nelle parole.

Un uomo che ti ama non ti tratta male. Non ti chiama puttana. Non ti urla che sei una troia. Non ti dice sei grassa e che fai schifo magari anche davanti agli altri.

Un uomo che ti ama Ti dice “come stai bene con questo vestito”, non “fai cagare con questa gonna”, vuole che tu sia bella per TE, non solo che tu sia bella per LUI.

Un uomo che ti ama non ti sminuisce. Non ti umilia. Non ti dice che sei scema, che non capisci niente, che non vali niente, che senza di lui sei niente.

Un uomo che ti ama non ti imprigiona. Non ti chiede obbedienza. Non ti dice che non devi lavorare e devi startene a casa.

Un uomo che ti ama non ti sorveglia. Non è morboso. Non ti segue di nascosto per vedere se frequenti qualcuno.

Un uomo che ti ama non ti impedisce di prendere un caffè con un amico, rispondere a un messaggio di un collega, fermarti a chiacchierare con qualcuno per strada.

Un uomo che ti ama non ti controlla di continuo il cellulare. Non ti dice di fargli vedere i messaggi, non conta i like sui social…

Non ti chiede sempre dove sei, non si mette a monitorare i tuoi spostamenti.

Questo non è amore.

E non pensare che la colpa sia tua e che in fondo lui ti ama. L’amore non è solo quello che succede in fondo, ma quello che succede in superficie: è quello che sentiamo, ma anche quello che vediamo.

Ti voglio bene significa ‘Voglio il tuo bene.’

Significa mi piaci come sei, non ti cambierei per nulla al mondo, non ti farei mai del male, sia che tu stia con me, sia che tu decida di stare senza di me.

Non pensare mai di non meritare l’amore.

E se qualcuno ti ha fatto anche solo una delle cose che ho elencato prima, e vuoi chiedere aiuto, chiama qui: 1522″.