Lunedì 8 maggio, ore 14.00, su RADIO CAPITAL

DIODATO CO-CONDUTTORE E CURATORE MUSICALE DI “CAPITAL RECORDS”

Il cantautore seleziona l’intera playlist del programma

di Luca De Gennaro e Mixo, si racconta in diretta per due ore

e presenta il suo ultimo disco e le prossime date del tour europeo

Milano, 8 maggio 2023 – Diodato è il protagonista d’eccezione di una nuova puntata speciale di “Capital Records” in onda lunedì 8 maggio: il cantautore sarà infatti dalle ore 14.00 per due ore in diretta con Luca De Gennaro e Mixo nella doppia veste di conduttore radiofonico e curatore musicale del programma di Radio Capital.

Diodato racconterà così il suo percorso artistico e personale attraverso la sua musica preferita, grazie a una playlist selezionata ad hoc composta dai brani per lui più cari e importanti. Per l’occasione, illustrerà anche la genesi e lo sviluppo del nuovo album, “Così speciale” (Carosello Records), da lui interamente scritto, arrangiato e artisticamente diretto, prodotto e mixato da Tommaso Colliva, vincitore di un Grammy Award nel 2015, e masterizzato da Giovanni Versari, e che contiene il singolo “Occhiali da sole” ora nell’airplay radiofonico. Non mancherà infine il racconto delle emozioni del tour nei club, prodotto e organizzato da OTR LIVE, che lo porterà fino a fine maggio nei più prestigiosi club delle principali città europee, per poi esibirsi nei principali festival estivi a partire da giugno con il “Così speciale tour”.

“È un piacere ospitare nel nostro programma uno dei migliori artisti italiani degli ultimi dieci anni, capace di intercettare le emozioni del pubblico attraverso canzoni di grande poesia e sensibilità. Non vediamo l’ora di condividere con lui due ore in diretta e siamo curiosi di ascoltare insieme la musica che avrà scelto di proporre al nostro pubblico, sicuri che costruirà con noi un emozionante momento di radio e di musica”. Così Luca De Gennaro e Mixo,padroni di casa di “Capital Records” programma che quotidianamente dà voce alla grande musica, dall’iconico cantautorato con le canzoni più belle di sempre ai nuovi classici fino alle leggende del rock, ospitando e dando voce a musicisti d’eccezione.

La puntata si può seguire in diretta FM, DAB e in digitale sul sito e l’App di Radio Capital dove resterà poi disponibile anche on demand.