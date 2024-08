“Ra Ta Ta” di Mahmood al primo posto dell’EarOne Airplay

Pubblicità

Condividi

Ferragosto di fuoco per l’Airplay radiofonico italiano con una classifica tutta da scoprire, in cui non mancano i colpi di scena.

Il brano più ascoltato in radio è “RA TA TA” di Mahmood, presente in classifica da nove settimane ma per la prima volta al 1º posto dell’EarOne Airplay. Al 2º posto “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay, che raggiunge il più alto piazzamento ottenuto nella classifica generale dalla sua radio date ad oggi. Restano sul podio perdendo una posizione, Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba”.

Pubblicità

La più alta nuova entrata della settimana è “Fly”, featuring tra Lenny Kravitz e Quevo che riprende l’iconica hit di Kravitz “Fly Away” reinterpretandola in chiave più Urban. L’Highest Climber è “Always and Forever” di Remy: un brano Dance che anche in questo caso si ispira ad un pezzo del passato, “I Love You Always Forever” di Donna Lewis.

Per scoprire la classifica completa e gli artisti che la popolano visita EarOne e scopri dove si è piazzato il tuo artista preferito!

EarOne Airplay Indipendenti

Artisti internazionali e conferme del panorama italiano popolano la classifica EarOne Airplay Indipendenti della Settimana #33. In 1ª posizione Mark Ambor con “We Belong Together” raggiunge il traguardo più alto ad oggi mai ottenuto da questo brano, e scende al 2º posto Shaboozey con “A Bar Song (Tipsy)”. Stabile in 3ª posizione è Ultimo con “Altrove”, presente in classifica da ormai 14 settimane.

Classifiche di Genere e Speciali

Continua a spopolare in radio Sophie And The Giants, sempre prima per l’undicesima settimana consecutiva nella EarOne Airplay Dance con “Shut Up And Dance”. Invariato anche il comando della classifica Latin che resta in mano a Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido” per la settima settimana consecutiva.

Anna con “30º” gradi è ancora una volta leader della classifica Urban, mentre risalgono di tre posizioni gli Offspring con “Make It All Right” raggiungendo il primo gradino del podio dell’Airplay Rock.

Oltre a guidare l’Airplay Generale, “RA TA TA” di Mahmood è il video più visto nella classifica EarOne Airplay TV. Resta invece invariato il brano internazionale più trasmesso in Italia che per la settima settimana consecutiva è “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest Climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts