“Quiero Contar” il primo singolo di BIANCA 

Condividi

Fuori il video di “Quiero Contar” il singolo d’esordio di BIANCA già in radio e disponibile in digitale (Incisi Records), brano emotivo e riflessivo, con sonorità pop, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi) e Davide Scudieri, prodotto da Manuel Guaglianone.

«”Quiero Contar” è un brano che esprime il modo in cui affrontiamo e attraversiamo le tempeste della vita. L’ho composto in un momento di tristezza e angoscia, – racconta Bianca – come un sollievo personale che mi ha portato a mettere su carta i miei sentimenti, senza sapere che poi sarebbero diventati una canzone. Nel processo ho scoperto che tutti affrontiamo tempeste, quei momenti bui che sembrano abissi infiniti e solo quando tocchiamo il fondo, stiamo per sperimentare la nostra più grande crescita o, più precisamente, la nostra più grande trasformazione.»

Qui il video: https://youtu.be/ao6_UIpFWr0

Nel videoclip di “Quiero Contar”, regia di Matteo Francavillese, Bianca ci porta nel suo viaggio personale attraverso la musica e la danza. Mentre affronta una crisi emotiva – nel video rappresentata da una “scatola” – che la confina in uno spazio angusto e ristretto. Il video cattura il suo percorso di guarigione attraverso coreografie coinvolgenti e sensuali, volendo riaffermare la sua femminilità ed indipendenza. Gli spiragli di luce che si intravedono sin dall’inizio rappresentano speranza e resilienza. La musica e la danza diventano un mezzo di espressione e catarsi per lei, riempiendo di colore e vitalità la sua vita. Nel video, vediamo la talentuosa cantautrice argentina trasformata e radiante, come a voler ispirare a trovare la propria forza nell’arte e nella passione.

BIANCA, nata il 7 luglio 1996 a Buenos Aires, all’anagrafe Bianca Loponte, è una cantante e ballerina argentina. Ha completato i suoi studi artistici presso alcune delle migliori scuole del suo paese natale, tra cui la “Fundación de Julio Bocca”, e ha proseguito la sua formazione internazionale presso il “Broadway Dance Center” di New York. La sua carriera artistica comprende una vasta gamma di esperienze, tra cui la partecipazione a opere teatrali come “Bollywood” e “Sex”, nonché in programmi televisivi argentini di grande successo, tra cui “Showmatch”, “Bienvenidos a Bordo”, “Corte Y Confección”, “La Jaula De La Moda”, “Cualquiera Puede Bailar” e “Días De Gallo” per l’emittente HBO, oltre a “Entrelazados” per Disney+. Bianca ha anche partecipato a diversi videoclip musicali per artisti di rilievo, tra cui Yandel, Paulo Londra e Oriana Sabatini. Nel giugno 2022, si è trasferita in Italia, dove ha iniziato a lavorare in un noto format da discoteca italiano. Ha poi incontrato il produttore discografico Manuel Guaglianone, che, riconoscendo le sue straordinarie capacità vocali e il suo enorme potenziale, l’ha guidata nel suo percorso artistico musicale. Nel 2023, Bianca è entrata nel roster artisti di Incisi Records, pubblicando a settembre il suo primo singolo inedito intitolato “Quiero Contar“.

BIANCA è su Instagram