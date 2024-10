“Quello che vogliamo veramente” è il nuovo singolo di Luca Annoni

Pubblicità

Dal 22 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Quello che vogliamo veramente”, il nuovo singolo di Luca Annoni.

“Quello che vogliamo veramente” è un brano che racconta del momento in cui realizziamo che quello che stiamo vivendo non è quello che vorremo davvero. Un momento di rivelazione, ma anche di confusione, insoddisfazione e smarrimento. La canzone vuole essere un passo in avanti, una nuova visione che ci porta a spostarci, farci coraggio e cambiare. Per coprire davvero quella distanza che ci separa dalla vita che vorremmo.

La produzione intreccia elementi elettronici, beat, synth con sonorità tradizionali, come il pianoforte e la chitarra acustica. I movimenti sonori ripetitivi trasmettono quel senso di ossessione e di urgenza che dovrebbe spingerci a compiere un’azione, uniti a suoni meno identificabili, che danno il senso di instabilità del momento.

Sempre più spesso si sente parlare di un senso di straniamento che le persone provano verso la realtà che le circonda; non si riconoscono in quello che sono diventate. Ma, “QCVV” è anche una canzone piena di storie di persone che hanno preso una decisione e intrapreso un cambiamento. È piena di speranza. Di nuovi orizzonti. L’artista ha scritto questo pezzo per dare coraggio a se stesso, sperando che possa contribuire alla presa di consapevolezza di altri esseri umani e anche al loro coraggio.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ma sto facendo davvero quello che vorrei fare? “Quello che vogliamo veramente” racconta del momento in cui realizziamo che quello che stiamo facendo nella nostra vita non è quello che vorremo fare veramente. Un momento di rivelazione e di smarrimento. “QCVV” vuole essere un passo in avanti, che ci porta a spostarci, farci coraggio e cambiare».

Biografia

Luca Annoni, cantautore musicista e produttore indie pop. Due tesi di laurea in Filosofia, numerosi viaggi e diversi strumenti studiati negli anni, lo rendono un artista eclettico, aperto alla sperimentazione e alla contaminazione. Nel 2020 esce con il suo disco d’esordio “Per ogni linea di contorno”: un album perfetto per momenti di viaggio, solitudine e speranza, che riscuote interesse da numerosi addetti ai lavori. Negli anni seguenti prosegue il suo percorso artistico con quattro nuovi singoli: “Riflessi”, “Exupery” e “Lontano dalla perfezione” continuano la linea tematica legata alla riflessione su di sé e alla costruzione di nuove prospettive; “Fammi sapere” apre invece una nuova strada sonora e propone un nuovo modo di raccontare esperienze personali.

Scrive partendo dalle sue esperienze di vita, ma con l’obiettivo di far viaggiare ogni ascoltatore nella propria singolare storia.

Negli anni suona su diversi palchi noti del Nord Italia, tra cui Arci Bellezza (Milano), Ostello Bello (Milano), Clamore Festival (Bergamo), e Bloom (Mezzago).

