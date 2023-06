Quali settori dell’industria possono beneficiare dalle AI?

Condividi

Recentemente il discorso più vivace è quello sulle AI, Artificial Intelligence, ovvero l’intelligenza artificiale nelle sue varie forme. Indubbiamente questa tecnologia ha già rivoluzionato numerosi aspetti della nostra società, introducendo una nuova era di automazione e di soluzioni avanzate, ma il futuro prossimo sembra ancora più incline all’adottare la tecnologia con metodi innovativi. Grazie alle sue capacità di apprendimento automatico e all’analisi dei dati, l’IA ha il potenziale per migliorare in modo significativo diversi settori. Eppure, quali sarebbero i contesti dove l’implementazione dell’AI porterebbe maggiori vantaggi? Cerchiamo di capirlo insieme.

I settori maggiormente impattati dalle AI

Il settore sanitario è stato sin da subito quello più quotato per trarre i maggiori benefici dall’IA . L’IA può essere utilizzata per l’analisi dei dati medici, l’identificazione di modelli e la diagnosi di malattie. Grazie all’apprendimento automatico, l’IA può individuare segnali precoci di patologie, consentendo ai medici di intervenire tempestivamente e migliorando le possibilità di guarigione dei pazienti. Inoltre, questo strumento può essere utilizzato per la gestione delle cartelle mediche e per migliorare l’efficienza delle operazioni ospedaliere.

Il settore finanziario, a sua volta, ha potuto chiaramente sfruttare i benefici immediati delle IA. L’analisi di grandi quantità di dati finanziari, svolta in tempo reale, è in grado di identificare dei modelli e delle tendenze che potrebbero altrimenti sfuggire all’occhio umano. Ciò può aiutare le istituzioni finanziarie a prendere decisioni più informate, ad esempio nel trading, nella gestione del rischio e nella prevenzione delle frodi finanziarie.

Ovviamente non va tralasciato il settore manifatturiero e industriale, dove l’IA può migliorare l’efficienza dei processi produttivi. I robot e i sistemi intelligenti possono essere addestrati per eseguire compiti ripetitivi e pericolosi, riducendo il rischio di incidenti sul lavoro e aumentando la produttività. Inoltre l’IA può anche essere utilizzata per l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento, aiutando a prevedere la domanda dei consumatori e migliorando la gestione dell’inventario.

Anche i trasporti possono essere migliorati tramite IA. I veicoli autonomi sono solo un esempio estremo, ma è già possibile migliorare la navigazione, la gestione del traffico e la sicurezza stradale. Inoltre, i sistemi automatizzati possono contribuire a ottimizzare le rotte di consegna e a ridurre i tempi di attesa, migliorando l’efficienza del trasporto di merci e persone.

Che dire poi dell’assistenza clienti? Con risultati ancora altalenanti, stiamo vedendo l’impiego massiccio di intelligenze artificiali nel settore dell’assistenza clienti. Pensati per offrire soluzioni automatizzate e personalizzate, i chatbot basati sull’IA possono interagire con i clienti in modo efficiente, rispondendo alle loro domande e offrendo supporto immediato. Inoltre, si può effettuare più facilmente l’analisi dei dati dei clienti per identificare le loro preferenze e offrire raccomandazioni mirate, migliorando l’esperienza complessiva.

Un nuovo modo di lavorare, o l’inizio della fine?