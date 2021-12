Qual è Il Migliore Sito Di Scommesse Per Giocatori Italiani: 888 Casino o 22Bet

Oggi vogliamo mettere a confronto due operatori estremamente popolari tra i giocatori italiani. Parliamo di 888Casino e 22Bet – due brand sostanzialmente agli antipodi sotto diversi aspetti.

888 Casino, come ben saprete, è un brand pionieristico nel mercato del gioco d’azzardo (attivo dal 1997) e con una base player ben consolidata, diventando uno dei marchi più affidabili del settore. 22Bet, invece, è un operatore ancora tutto da scoprire (fondato nel 2007) dalla società TechSolutions Group N.V.

La prima differenza tra i due operatori che balza subito agli occhi è la licenza di gioco: 888 Casino opera in Italia per il tramite di una licenza AAMS, rilasciata dall’Amministrazione Autonoma delle Dogane e Monopoli, mentre 22Bet possiede una licenza internazionale concessa dalla giurisdizione del Governo di Curacao per il tramite dell`eGaming Authority.

Questa differente regolamentazione produce significative differenze tra i due operatori, che incidono direttamente sull’esperienza di gioco dei propri utenti. La licenza AAMS, infatti, a differenza delle licenze rilasciate da giurisdizioni internazionali, tende ad enfatizzare taluni aspetti, ponendo restrizioni rilevanti sia per quanto riguarda le soglie minime di giocata che gli importi massimi delle vincite. Oltre, a dare molta importanza al gioco responsabile, obbligando gli operatori AAMS a controlli costanti sull’attività di gioco dei propri iscritti. Il tutto, al fine di evitare comportamenti di gioco dannosi e compulsivi. Strumenti come l’autotutela, l’autovalutazione, il massimale di spesa settimana sono tra i principali elementi che fanno da contorno all’idea del gioco responsabile, come interpretato dalla licenza AAMS.

Differentemente, i siti in possesso di una licenza internazionale, sebbene non debbano sottostare alle restrizioni imposte dal Governo italiano in materia di gioco d’azzardo, devono seguire le direttive imposte dalla giurisdizione straniera, la quale, nella maggioranza dei casi, impone limitate restrizioni e maggiore flessibilità quando si tratta di soglie minime di giocata e vincite massime conseguibili.

BONUS DI BENVENUTO

I due operatori propongono interessanti pacchetti di benvenuto:

888Casino : propone, a scelta, un bonus senza deposito di 20€, oppure un bonus sul primo deposito del 125% sino ad un massimo di 500€

: propone, a scelta, un bonus senza deposito di 20€, oppure un bonus sul primo deposito del 125% sino ad un massimo di 500€ 22Bet Casino: offre un bonus sul primo deposito del 100% sino ad un massimo di 350€

Se dovessimo scegliere tra i due operatori, senza dubbio 888 Casino propone condizioni estremamente vantaggiose. Infatti, il bonus senza deposito ti permette di iniziare a giocare senza mettere mano al tuo portafoglio! Un bonus sensazionale che ti da la possibilità di testare il casinò e decidere se continuare o meno dopo aver speso i 20€ generosamente offerti dal brand.

Alternativamente, potrai usufruire di un bonus competitivo sul primo deposito sino addirittura a 500€. Bonus sul primo deposito sul quale punta anche 22Bet, proponendo tuttavia una somma massima ottenibile in denaro gratis di 350€.

SERVIZIO CLIENTI ED ASSISTENZA

Riguardo il servizio assistenza, possiamo affermare, dopo aver testato entrambi gli operatori, che risultano tutti e due estremamente professionali e reattivi alle richieste dei propri iscritti. La chat dal vivo, disponibile h24 per entrambi gli operatori, fa il suo lavoro e ti collega direttamente con agenti del supporto clienti in pochi istanti.

888Casino propone anche un canale di assistenza telefonica dedicato per giocatori italiani, se volessi comunicare direttamente con un operatore. 22Bet risulta carente in tal senso, ma propone comunque un canale di assistenza via e-mail per i propri utenti.

C`e anche da sottolineare che entrambi i brand offrono un sito in multilingua, garantendo una traduzione a dir poco perfetta del proprio sito in lingua italiana.

METODI DI PAGAMENTO E PRELIEVI

Niente di negativo riguardo i metodi di pagamento. Entrambi gli operatori offrono una lista di metodi di pagamento soddisfacente. Potrai depositare su tutti e due i siti utilizzando la tua carta VISA/MasterCard, Bonifico Bancario, Neteller e Skrill. A differenza di 22Bet, su 888Casino, potrai utilizzare anche PayPal e PostePay per effettuare i tuoi depositi e prelevare le tue vincite.

Come nella stragrande maggioranza dei casi, i tempi relativi ai prelievi dipendono dal metodo di pagamento utilizzato dall’utente. I bonifici richiedono sino a 5 giorni lavorativi, i portafogli elettronici richiedono pochi istanti, mentre le richieste di prelievo tramite carte di credito/debito vengono effettuate entro le 24 ore.

CONCLUSIONI

Insomma, come abbiamo visto si tratta di due brand sostanzialmente agli opposti. 888Casino garantisce affidabilità`, offrendo un sito AAMS con un bonus senza deposito alla registrazione ed un palinsesto di giochi strepitoso. 22Bet, invece, rappresenta una scommessa, se paragonato al colosso inglese – tuttavia, si difende bene con un ricco palinsesto di giochi slot ed un sito dal concepì intuitivo e semplice da navigare. Scegliete il vostro casinò preferito ed iniziate subito a giocare!