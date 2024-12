Puglia. Sequestrate 1,4 tonnellate di fuochi d’artificio e 37.000 giocattoli contraffatti

Un'operazione nel salento contro il commercio illegale mette in luce gravi rischi per la sicurezza

Pubblicità

Condividi

La Guardia di Finanza di Gallipoli, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce, ha portato a termine un’importante operazione contro il commercio illegale di fuochi d’artificio e giocattoli contraffatti, deferendo alla Procura della Repubblica due soggetti della provincia di Lecce.

L’indagine ha condotto all’individuazione di un vasto magazzino nel basso salento, utilizzato come centro di stoccaggio per la distribuzione al dettaglio di giocattoli contraffatti riportanti marchi noti come Disney, Marvel, Pokémon, Nintendo e altri brand registrati a livello internazionale. I 37.000 giocattoli sequestrati non rispettavano i requisiti di sicurezza previsti dalle normative italiane ed europee, rappresentando un rischio concreto per la salute dei bambini.

Pubblicità

Durante l’operazione, i finanzieri hanno inoltre rinvenuto un’enorme quantità di fuochi d’artificio, con oltre 370.000 pezzi e un peso complessivo di 1,4 tonnellate, tra cui circa 250 kg di polvere pirica attiva. Il materiale esplodente, privo delle necessarie autorizzazioni, era custodito nel seminterrato del magazzino, insieme ad altro materiale altamente infiammabile, rappresentando un serio pericolo per la sicurezza pubblica.

I due responsabili sono stati denunciati per reati legati alla detenzione illecita e alla commercializzazione di materiali esplodenti, oltre che per contraffazione di marchi registrati. Si sottolinea che il procedimento è ancora nella fase preliminare, e la responsabilità degli indagati sarà confermata solo da un’eventuale sentenza definitiva.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi è essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori e per sostenere un mercato competitivo e trasparente, tutelando gli operatori economici onesti.