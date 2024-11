Prospettive positive per il credito europeo: 5 motivi per investire

Introduzione Dopo anni di difficoltà dovute all’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, i mercati del credito europeo si trovano oggi in una fase positiva. Grazie a utili societari solidi, in particolare dei titoli finanziari, e alla politica di contenimento dell’inflazione della Banca Centrale Europea (BCE), gli investitori vedono prospettive incoraggianti. Vediamo insieme i 5 principali fattori che potrebbero sostenere il credito europeo.

Un contesto favorevole per i tagli dei tassi

La riduzione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali crea contesti favorevoli per il mercato del credito, aumentando le plusvalenze per gli investitori. Nonostante le incertezze sul ritmo di taglio dei tassi negli Stati Uniti, la BCE sembra orientata verso riduzioni dei tassi in Europa. Questo scenario potrebbe rafforzare i rendimenti per gli investitori europei nel prossimo anno.

Banche solide come mai prima d’ora

Gli utili delle banche europee, rafforzati dall’aumento dei tassi d’interesse, mostrano bilanci solidi e una buona posizione per affrontare l’atteso ciclo di allentamento monetario. Nonostante il rischio di ritorno a tassi zero sembri lontano, la BCE potrebbe ridurre il tasso di deposito, mantenendo un contesto positivo per la redditività bancaria.

Debito bancario subordinato: rendimenti ancora allettanti

Il debito subordinato bancario si conferma interessante, con rendimenti che raggiungono circa il 6,5%. Gli spread ampi e un possibile restringimento degli stessi offrono opportunità significative per gli investitori. I dati di mercato indicano una domanda stabile che supporta il debito subordinato, mantenendo i rendimenti interessanti anche rispetto ai livelli di inizio 2018 e 2020.

Elevato interesse per i CoCo bond

I Contingent Convertible Bond (CoCo bond), emessi dalle banche per garantire un cuscinetto contro eventuali perdite, stanno attirando un’ampia attenzione sul mercato. Nel 2023 le emissioni di CoCo bond hanno superato le attese, con una domanda che ha superato di sei volte l’offerta. Questo forte appetito degli investitori è segnale di fiducia verso questa classe di asset.

Gestione attiva del portafoglio per sfruttare le inefficienze

La gestione attiva offre un vantaggio nel controllo del rischio e nella possibilità di sfruttare le inefficienze del mercato per ottenere rendimenti superiori. Con un focus sul debito subordinato, i gestori attivi possono generare rendimenti composti elevati gestendo al contempo la volatilità dei prezzi. Questo approccio consente di ridurre i rischi e ottimizzare le opportunità, massimizzando il potenziale di rendimento per gli investitori.

Conclusione La stabilità degli utili trimestrali delle banche europee, la sottovalutazione del debito subordinato e la gestione attiva dei portafogli possono essere fattori chiave per il credito europeo nei prossimi mesi. Gli investitori potranno sfruttare i flussi cedolari interessanti e le opportunità di rendimento nel mercato del credito.