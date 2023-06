Prosegue il ciclo di incontri di Studio Temporary Manager per promuovere la cultura aziendale.

Condividi

Nell’ultimo appuntamento di STM, Gianni Borsa ha presentato il suo nuovo libro “David Sassoli – la forza di un sogno”, una figura di spessore che ha sempre creduto nel ruolo dell’Europa.

Imprese: per vincere le sfide tecnologiche che arrivano da oltre oceano servono coesione tra i 27 Paesi europei

e i relativi tessuti produttivi e tecnologici e una maggiore comunicazione più efficiente da Bruxelles verso i Paesi e viceversa.

Gianni Borsa: per capire la UE fondamentale iniziare a rioccuparsi di politica.

Soave, 15 giugno 2023 – Per approfondire i temi che riguardano le imprese, il livello di innovazione e la loro capacità di sviluppo in un contesto sempre più europeo e internazionale, Studio Temporary Manager recentemente ha invitato Gianni Borsa – giornalista e inviato dell’agenzia SIR (CEI) a Bruxelles -, per presentare a una platea di imprenditori il suo nuovo libro “David Sassoli – la forza di un sogno”. Un momento per ricordare una figura di spessore che ha sempre creduto in un’Europa democratica, coesa e inclusiva.

Un evento molto diretto, patrocinato dalla Fondazione Ca’Foscari Alumni e moderato da Alberto Salsi, a cui hanno partecipato anche Marco Acquaderni, Consigliere di SIT Spa di Caselecchio di Reno (BO), e Patrizia Bizzotto, fondatrice e CEO di Work Up di Bassano del Grappa. I due imprenditori hanno evidenziato la necessità e l’urgenza di avere un’Europa più vicina alle imprese e capace di essere più reattiva alle grandi sfide tecnologiche che arrivano da oltreoceano. Sfide che si possono affrontare e vincere solo attraverso una maggiore coesione tra i 27 Paesi europei e i relativi tessuti produttivi e tecnologici, dove diventa fondamentale una comunicazione più efficiente da Bruxelles verso i Paesi e viceversa.

Gianni Borsa, portando una testimonianza di come David Sassoli si sia speso proprio nel dopo brexit e nel periodo di maggior crisi internazionale causata dal Covid, cambiando la postura della UE da rigorista a solidale, ha sottolineato che l’unica via per capire la Ue è quella di iniziare a rioccuparsi di politica riavvicinandosi alle istituzioni locali, alle scuole di formazione politica e alla politica nazionale, abbandonando l’istituto della “delega in bianco”.

Gian Andrea Oberegelsbacher, CEO e Senior Partner di STM, ha concluso: “Questo incontro fa parte di un percorso che abbiamo intrapreso da alcuni anni con l’obiettivo di affrontare con i nostri stakeholders tematiche che riguardano cultura aziendale, geopolitica, macroeconomia, storia economica. Tutti elementi che danno la possibilità agli imprenditori di staccarsi dalla routine quotidiana e individuare i principali trend del settore, in questo caso con un’attenzione al contesto europeo. L’appuntamento di oggi rappresenta per noi un momento di grande soddisfazione, grazie alla partecipazione e alle testimonianze di Gianni Borsa e di imprenditori di grande valore come Patrizia Bizzotto e Marco Acquaderni.”