Proroga della rottamazione: un aiuto per famiglie e turismo

Il governo ha deciso di prorogare dal 31 luglio al 15 settembre il termine per il pagamento della quinta rata della rottamazione delle cartelle esattoriali. Secondo Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa, questa scelta è stata presa per venire incontro alle esigenze delle famiglie, spesso gravate da spese estive considerevoli. La proroga permette di evitare un eccessivo onere finanziario concentrato nel periodo di maggior esborso, garantendo così una gestione più serena delle finanze familiari.

Supporto alle imprese turistiche

La misura non beneficia solo le famiglie, ma anche le imprese, in particolare quelle operanti nel settore turistico. Questo settore, che rappresenta una parte significativa del PIL italiano, è estremamente sensibile ai flussi di liquidità stagionali. La proroga del pagamento consente alle aziende di avere una maggiore flessibilità di cassa, sostenendo l’occupazione e le attività durante i mesi estivi. Questo rinvio può contribuire a mantenere un clima di stabilità e fiducia, fondamentale per evitare contrazioni della spesa.

Effetti sulla finanza pubblica

Dal punto di vista della finanza pubblica, il rinvio non dovrebbe avere un impatto significativo sui saldi, trattandosi di uno spostamento temporale dei flussi di cassa e non di una riduzione degli introiti fiscali attesi. Tuttavia, è importante che tale misura non diventi un precedente per ulteriori rinvii, che potrebbero compromettere la credibilità del governo nel rispetto delle scadenze fiscali.

Stimolare la domanda interna

Consentire alle famiglie e alle imprese di posticipare il pagamento delle cartelle può avere un effetto positivo sulla domanda interna, specialmente nel periodo estivo, quando i consumi sono vitali per il settore turistico e del commercio al dettaglio. Un miglioramento della liquidità disponibile può tradursi in una maggiore propensione alla spesa, stimolando così l’attività economica in un contesto di incertezza economica globale e interna.

