Programmi TV stasera venerdì 7 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata Venerdì Santo

Programmi tv prima serata 7 aprile 2023 Venerdì Santo – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 7 4 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.00 – RELIGIONE Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco – Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco – A cura del Tg1 e Rai Vaticano Telecronaca di Ignazio Ingrao. Regia di Brunella Olivari e Cinzia Perreca

23.30 – RELIGIONE In Viaggio – Nell’arco del suo pontificato, Papa Francesco ha visitato tutto il mondo. Viaggi che, oltre a testimoniare il suo impegno pastorale e la sua vicinanza alle persone, compongono una vera e propria geografia della sofferenza. al termine della Via Crucis, Rai 1 e in contemporanea RaiPlay propongono, in prima visione assoluta, un film d’autore che testimonia i valori universali espressi da Papa Francesco: “In viaggio” di Gianfranco Rosi.

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.50 – RELIGIONE Giubileo 2025. Pellegrini di speranza – Alla ricerca del Volto di Cristo – Alla ricerca del Volto di Cristo. Nel silenzio del Venerdì Santo, Rai Vaticano propone una riflessione su Gesù sofferente ai giorni nostri. Ma il Volto Santo impresso anche nel Velo della Veronica è anche strumento di conversione e di pace. Dal dipinto a incisione di Ugo da Carpi, voluto per il giubileo del 1525, fino alla cella campanaria di San Pietro, per la prima volta ripresa dalle telecamere di Rai Vaticano, lo speciale del Venerdì Santo è anche un viaggio nei simboli liturgici del triduo pasquale: luce e buio, silenzio e scampanio, viola e bianco.

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E13 – Gli occhi del male

Sul molo di Norfolk, un robot delle consegne recapita al tenente Harlan una testa mozzata con gli occhi di due colori diversi. Nel frattempo, Vance ordina alla Knight di affiancare una famosa stella del cinema.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E13 – Scelte sbagliate

Nel corso di un’irruzione dell’N.C.I.S. in un laboratorio clandestino che fabbrica metanfetamina, avviene un’esplosione e si scopre che non si è trattato di un incidente ma di un attentato

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM Se Dio vuole – Commedia 2015

Regia: Edoardo Maria Falcone

Cast: Marco Giallini, Alessandro Gassmann,

Tommaso è uno stimato cardiochirurgo sposato con Carla. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne. Il ragazzo, tuttavia, ultimamente appare cambiato e, mentre in famiglia si sospetta la sua omosessualità, decide di spiazzare tutti dichiarando di voler prendere i voti.

23.00 – DOCUMENTARIO Rotta Tunisia. Dove inizia la nuova via dei migranti – Speciale Il cavallo e la torre

La rotta dei migranti che partono dalla Tunisia è ormai diventata quella più battuta. La maggior parte delle partenze avvengono su barchini in ferro che affondano facilmente. Giuseppe Ciulla ha realizzato, per la trasmissione il Cavallo e la Torre di Marco Damilano, un’inchiesta all’origine della notizia. È salito, prima volta per una troupe italiana, su una delle motovedette donate dall’Italia alla Tunisia e ha documentato un naufragio. Ha raccontato le storie di chi si imbarca e il meccanismo del traffico umano che c’è dietro, il razzismo che spinge i cittadini subsahariani a partire e l’angoscia delle famiglie che hanno perso i figli in mare. Da Sfax a Zarzis, a Tunisi, il racconto di un paese che sta per esplodere.

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.49 – SHOW PRIMA TV Felicissima sera – all inclusive – conducono Pio e Amedeo

ITALIA 1 (6)

21:21 FILM I predoni – Azione 2016

Regia: Steven C. Miller

Cast: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista

Action-thriller con Bruce Willis. Cosa si nasconde dietro una rapina da 3 milioni di dollari a una banca? E’ solo questione di soldi o e’ un debito col passato?

23:36 FILM Samson – La vera storia di Sansone – Fantasy 2018

Regia: Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff

Cast: Taylor James, Billy Zane, Lindsay Wagner

A Sansone, un ebreo dalla grande forza fisica, Dio affida il compito di condurre il suo popolo in salvo dalla schiavitu’. Con Taylor James.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Napoli

22.50 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Edimburgo

NOVE (9)

21.35 SHOW I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

23.20 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.11 FILM Warcraft – L’Inizio – Fantasy 2016

Regia: Duncan Jones

Cast: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

Primo capitolo di un’avventura fantasy ispirato all’omonimo videogioco. Un re, un guerriero e un mago devono affrontare un pericoloso esercito di orchi invasori.

23.35 FILM L’ultimo samurai – Avventura 2003

Regia: Edward Zwick

Cast: Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg

T. Cruise e K. Watanabe in un film magistrale, candidato a 4 premi Oscar, sulla storia del guerriero samurai che difese strenuamente la tradizione. Regia di E. Zwick

RAI 4 (21)

21.20 FILM Sleepless – Il giustiziere – Thriller 2017

Regia: Baran bo Odar

Cast: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney

Vincent Downs, tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi rapisce il figlio quattordicenne di Vincent promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina.

22.55 FILM Soldado – Thriller 2018

Regia: Stefano Sollima

Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Merced

Al confine tra Stati Uniti e Messico la guerra alla droga viene convertita in traffico di essere umani quando i cartelli messicani hanno iniziato ad infiltrare terroristi attraverso il confine americano. Un attentato-suicida in un supermercato texano provoca una reazione forte del governo americano che, per combattere la guerra, incarica l’agente federale Matt Graver di seminare illegalmente il caos. Matt fa anche squadra con il misterioso Alejandro, la cui famiglia è stata annientata da un boss del narcotraffico…

IRIS (22)

21.12 FILM Civiltà perduta – Avventura 2016

Regia: James Gray

Cast: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. La vera storia dell’esploratore Percy Fawcett che esploro’ le regioni della foresta amazzonica alla ricerca di un’antica civilta’.

23.47 FILM Il Padrino – Parte II – Drammatico 1974

Regia: Francis Ford Coppola

Cast: Al Pacino, Robert Duvall, Robert De Niro, Diane Keaton, Gastone Moschin

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Secondo capitolo della saga e vincitore di 6 premi Oscar, con Al Pacino, Robert De Niro. Le origini di Don Vito Corleone, diventato il boss della Mafia

RAI 5 (23)

21.14 MUSICA Concerto di Pasqua da Orvieto

Dal Duomo di Orvieto il tradizionale Concerto di Pasqua (edizione 2019). Protagonisti i complessi artistici del Teatro San Carlo di Napoli diretti da Juraj Valcuha che eseguono la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Interpreti Rachel Willis Sorensen Antonio Poli Elena Zhidkova e Liang Li. Regia tv di Margherita Lamagna.

22.41 MAGAZINE Save the date – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.12 DOCUMENTARIO Marvin Gaye – What’s Going On – La musica e la crescita artistica di Marvin Gaye è stata forgiata dai suoi dèmoni interiori: dagli esordi alla Motown, al tormentato rapporto col padre, sino al tragico epilogo, il film narra luci e ombre di uno degli artisti più influenti di sempre.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Piccole donne – Drammatico 2019

Regia: Greta Gerwig

Cast: Meryl Streep, Emma Watson

Massachusetts, metà del XIX secolo. Le “piccole donne” sono le quattro sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Le ragazze, sullo sfondo della Guerra di secessione americana, si preparano ad affrontare la vita fra piccoli e grandi drammi, personali e domestici, e piccole e grandi ambizioni personali. La trascinante importanza emotiva del romanzo di Louisa May Alcott ha convinto più volte i produttori di Hollywood a trasporre sul grande schermo la vicenda, che è diventata dunque una pietra angolare del cinema popolare.

23.30 FILM Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani – Commedia 2020

Regia: Max Barbakow

Cast: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep13

22.15 SERIE TV Resta con me St1 Ep14

23.10 SERIE TV Resta con me St1 Ep15

CIELO (26)

21.25 FILM Curiosa – Drammatico 2019

Regia: Lou Jeunet

Cast: Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe

Ferito dal matrimonio della donna che ama con un altro, un poeta parigino parte per l’Algeria, dove incontra un’affascinante ragazza del posto.

23.30 FILM Edoné: la sindrome di Eva – Drammatico 2020

Regia: M. Cerlini, E. Cortese, C. Pauri, L. Rossi, F. Sabarino

Cast: A. Cereghino, E. Cortese

Cinque adolescenti partecipano a una festa proibita. L’arrivo della polizia li costringe a fuggire nel bosco e a rifugiarsi in una casa che sembra appartenere a un’altra epoca.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Richie Rich – Il più ricco del mondo – Commedia 1994

Regia: Donald Petrie

Cast: Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole

Basato sull’omonima serie di fumetti, con Macaulay Culkin. Il dodicenne multimiliardario Richie e’ alla ricerca dei suoi genitori, da poco scomparsi.

22.49 FILM Casper – Fantasy 1995

Regia: Brad Silberling

Cast: Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle

Commedia fantasy con Christina Ricci. Il dottor Harvey viene chiamato in un castello per liberarlo dai fantasmi, ma la figlia fa amicizia con il piu’ piccolo di loro.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S19 E4

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S19 E3

LA5 (30)

21:10 FILM Tutto può succedere – Commedia 2003

Regia: Nancy Meyers

Cast: Jack Nicholson, Diane Keaton, Frances McDormand, Keanu Reeves

Un attempato playboy che non si arrende al passare degli anni, e’ paradossalmente attratto dalla madre della sua attuale giovane fidanzata. Con J. Nicholson, D. Keaton

23:38 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Pazzi di pizza – Ep.2

22:30 LIFESTYLE Body Bizarre – Senza mascella

Darina è nata con un disturbo genetico che le ha lasciato la bocca e la mascella deformata. Isaiah è nato con gli organi al contrario e non ha la mascella.

23:30 LIFESTYLE Body Bizarre – La bella addormentata

Incontriamo il misterioso ‘uomo bolla’ di Jakarta, un teenager che è cresciuto in un corpo da gigante e l’adolescente più piccola del mondo: riusciranno a realizzare i loro sogni?

CINE34 (34)

21:05 FILM Il commissario Lo Gatto – Commedia 1987

Regia: Dino Risi

Cast: Lino Banfi, Isabel Russinova, Maurizio Ferrini, Maurizio Micheli, Albano Bufalini

Il commissario Lo Gatto, appena trasferito per punizione nell’isola di Favignana, indaga su un misterioso omicidio. Con L. Banfi, M. Micheli.

22:53 FILM Bellifreschi – Commedia 1987

Regia: Enrico Oldoini

Cast: RLino Banfi, Marina Viro, Christian De Sica, Lionel Stander

Due attori da strapazzo, Lino Banfi e Christian De Sica, rimangono coinvolti nel ferimento di un divo del cinema americano e vengono braccati dalla polizia.