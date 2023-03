Programmi TV stasera venerdì 3 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 3 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SHOW The Voice Senior – conduce Antonella Clerici

Una serata adrenalinica, ricca di musica e sorprese, con la partecipazione di Fiorella Mannoia come superospite. E’ la finalissima di “The Voice Senior”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E7 – Amor perduto

Felix Lassiter sostiene che sua moglie, Segretario della Marina, abbia più volte attentato alla sua vita. Nessuno gli crede fino a quando l’uomo finisce in ospedale per un apparente attacco cardiaco.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E7 – In fuga

Theo, un ragazzino in gamba, chiede alla squadra di aiutarlo a ritrovare la mamma, da poco scomparsa. Indagando, viene allo scoperto che la donna, Allie Acosta, è in fuga da un cacciatore di taglie.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Souvenir d’Italie

Lelio Luttazzi è stata una delle figure più rappresentative del periodo magico in cui musica, teatro, cinema e televisione parlavano un linguaggio comune fatto di grande scrittura, “sense of humor” ed eleganza. L’intento del documentario è raccontare un grande artista, ma anche una vicenda umana mai troppo approfondita ed esaminata, forse per l’estrema signorilità e riservatezza di questo “portatore sano di smoking” come lo definì Enrico Vaime.

23.10 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – La Madonnina di Civitavecchia

23.35 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – Le dimissioni di Ratzinger

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.42 – SERIE TV PRIMA TV Buongiorno, mamma! seconda stagione – Anna cerca un contatto con Sole che ha scoperto la verita’ e ha capito di essere la figlia di Maurizia: la famiglia Borghi rischia di frantumarsi per sempre?

ITALIA 1 (6)

21:12 FILM John Wick – Capitolo 2 – [Azione] – Sequel di “John Wick”, con Keanu Reeves. Il leggendario Uomo Nero rientra nel giro per contrastare il boss che tenta la scalata ai vertici della criminalita’. Regia di C. Stahelski

23:32 FILM Mad Max: Fury Road – [Azione] – Vincitore di 6 premi Oscar e diretto da George Miller, e’ il quarto capitolo di “Mad Max” con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron. Regia di G. Miller;

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Verona

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza live con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.12 FILM The Italian Job – [Azione 2003] – Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario tra i canali di Venezia. Ma il bottino fa gola a molti. Con M. Wahlberg e C. Theron. Regia di F. Gray

23.18 FILM Wanted – Scegli il tuo destino – [Azione] – L’esistenza di Wesley Gibson cambia drasticamente quando entra a far parte di un gruppo di giustizieri agli ordini del Fato. Con James McAvoy, Angelina Jolie Regia di T. Bekmambetov

RAI 4 (21)

21.20 FILM Accerchiato

L’evaso Sam Gillen si rifugia nella fattoria della vedova Clydie, che vive con i due figli ed è minacciata da un malavitoso interessato al suo terreno: Sam la proteggerà fino all’arrivo della polizia.

22.56 FILM Bad Boys for Life

I due cattivi ragazzi, i poliziotti Mike Lowrey e Marcus Burnett, lavorano ancora insieme, ma Marcus, diventato nonno, pensa già alla pensione. Quando un sicario spara a Mike che finisce in coma, Marcus fa il voto di non impugnare più un arma. Quando il collega si risveglia deciso a dare battaglia però non potrà fare a meno di aiutarlo. Disponibile anche in lingua originale.

IRIS (22)

21.13 FILM L’ esorcista – [Horror] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Vincitore di 2 Premi Oscar e 4 Golden Globes, e’ tratto dalla vera storia di una ragazzina che viene posseduta dal Demonio. Con L. Blair, M. Von Sydow.

23.38 FILM Training Day – [Crime] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Denzel Washington, Premio Oscar per questo film, e’ un poliziotto esperto dai metodi non convenzionali, chiamato a fare da tutore a Jake, Ethan Hawke

RAI 5 (23)

21.13 MUSICA Santa Cecilia: Smetana – La mia patria

22.38 MAGAZINE Save the date – A teatro Le relazioni pericolose, regia Carmelo Rifici; il balletto Le corsaire, di Manuel Legris; la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, Gallerie d’Italia; A nome loro, musiche per le vittime di mafia a Castelvetrano (TP), Parco di Selinunte; la musica con Oblivion Rhapsody. Maria Castellitto presenta Menodramma.

23.22 SERIE TV Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1 – Nile Rodgers racconta i suoi inizi: dall’infanzia disagiata e solitaria, ma ricca di musica grazie alla famiglia e alla scuola, ai primi ingaggi come musicista, fino al successo con la sua band, gli Chic, e come produttore di gruppi celebri come le Sister Sledge.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Chiudi gli occhi – Drammatico 2016 con Blake Lively, Jason Clarke, Ahna O’Reilly

Gina è una giovane donna che ha perso la vista a causa di in un incidente stradale quando era bambina. Finora la sua vita dipendeva strettamente da suo marito James, ma un’operazione all’avanguardia le restituisce la vista all’occhio destro. La sua ritrovata indipendenza la porta a scoprire inquietanti verità sul suo matrimonio, che inizia a vacillare.

23.00 FILM Il segreto di una famiglia – Thriller 2018 con Martina Gusman, Graciela Borges, Isidoro Tolcachir

A seguito dell’ictus di suo padre, dopo lunghi anni di assenza, Eugenia lascia Parigi e ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella Mia. Le tre donne sono felici di essere di nuovo insieme, ma sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep3

22.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep4

23.15 SERIE TV Che Dio di aiuti St7 Ep11 – La gara della vita

CIELO (26)

21.20 FILM Mal di pietre – Drammatico 2016 con Marion Cotillard, Alex Brendemühl, Louis Garrel

Francia, anni ’50. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle incontra l’ufficiale Andre’ e scopre la passione.

23.25 FILM Un bicchiere di rabbia – Drammatico 1999 con Alexandre Borges, Julia Lammertz, Linneu Dias, Julia Lemmertz, Lineu Dias, Ruth de Souza

Una torrida storia d’amore tra una giovane giornalista e un quarantenne che vive isolato in una fazenda a San Paolo del Brasile.

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM About a Boy – Un ragazzo – [Commedia] – Commedia divertente e toccante, tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby, con Hugh Grant e Toni Collette. Il legame tra uno scapolo ed un bambino. Regia di C. Weitz

22.50 FILM Un’impresa da Dio – [Commedia] – Spin-off di “Una Settimana da Dio”. Dio affida una delicata missione all’ex anchorman Evan Baxter: costruire un’Arca, come fece Noe’. Con Steve Carell, Morgan Freeman

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E7

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S14 E54

LA5 (30)

21:04 FILM Un’ottima annata – A good year – [Commedia 2006] – Il premio Oscar Russell Crowe in un film di Ridley Scott tratto da un romanzo. Il cinico Max eredita un vigneto in Provenza. Con M. Cotillard. Regia di R. Scott;

23:23 FILM Bounce – [Commedia] – Il premio Oscar Ben Affleck e Gwyneth Paltrow in un film drammatico e romantico. Uno scambio di biglietti aerei leghera’ per sempre le vite di Buddy e e Abby. Regia di D. Roos

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Pistoia

In sfida in Toscana tre pasticcerie con delle location molto particolari.

22:25 LIFESTYLE Unbelievable Me – Ep1

23:20 LIFESTYLE Body Bizarre – Allergico alla luce

Fatima è allergica alla luce e persino negli ambienti interni deve prendere precauzioni per evitare un cancro alla pelle. Il volto di Amar è stato distrutto da un tumore alla pelle.

CINE34 (34)

21:05 FILM La moglie in vacanza… l’amante in citta’ [Commedia 1980] – Tradimenti incrociati tra un ricco industriale e sua moglie. Commedia sexy con le due icone erotiche Edwige Fenech, Barbara Bouchet. Regia di S. Martino

22:56 FILM Spaghetti a mezzanotte [Commedia] – La signora Lagrasta, non soltanto sottopone il marito avvocato a perfide cure dimagranti, ma lo tradisce con un giovane architetto. Regia di S. Martino, con L. Banfi, B. Bouchet

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Sottotraccia – La sconfitta del globalismo: ecco i segnali– L’élite globalista sta vacillando. La grande società di crypto FTX, finanziatrice del partito di Joe Biden e delle armi all’Ucraina è fallita. Nel frattempo in Italia il fronte della dissidenza si sta organizzando, pronto per un nuovo rinascimento.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – Dal disastro della sanità italiana testimoniato nel docufilm: “C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando” ai pericoli della geoingegneria in questa nuova, ricca puntata di Piazza Libertà con Armando Manocchia e i suoi ospiti