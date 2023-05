Programmi TV stasera sabato 6 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 6 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 6 5 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW DallarenaLucio

Una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Un cast unico, dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia: due meravigliosi padroni di casa che condurranno il pubblico per mano in quello che si preannuncia come uno degli eventi più prestigiosi del 2022. Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni: ecco i nomi degli artisti ricorderanno Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa. L’occasione non solo di ascoltare parte del grande repertorio di Lucio, ma anche per scoprire simpatici aneddoti sulla sua vita.

RAI 2 (2)

21.00 ATTUALITA’ – Speciale TG2 Post – Incoronazione di Carlo III d’Inghilterra

Manuela Moreno conduce in diretta lo Speciale Tg2 Post: Incoronazione di Carlo III d’Inghilterra

22.30 ATTUALITA’ – Detectives – Casi risolti e irrisolti

I casi giudiziari più controversi e complessi della cronaca nera italiana ripercorsi con gli investigatori che li hanno seguiti ed analizzati attraverso materiali, spesso inediti, forniti dalla Polizia di Stato.

23.25 INFORMAZIONE TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21.45 – ATTUALITA’ La comunicazione – Quinta Dimensione Il futuro è già qui

L’universo è composto da almeno quattro dimensioni, le tre dello spazio, e quella del tempo. A queste va aggiunta una Quinta Dimensione, quella della conoscenza, della curiosità, della capacità di osservare e indagare la natura per anticipare le sfide del futuro. In altre parole, quella che ci rende unici tra gli esseri viventi, che ci rende umani e che Barbara Gallavotti ci aiuterà a conoscere con i suoi documentari. Al centro della puntata “la comunicazione” un bisogno che accomuna tutte le specie: ripercorrendo le tappe della sua evoluzione, scopriremo le diverse modalità con cui gli esseri viventi, anche quelli all’apparenza silenti, riescano a scambiare informazioni, attraverso molecole e odori. Il linguaggio, articolato in pensieri astratti e complessi, è invece una capacità tipicamente umana e approfondiremo come oggi, con lo sviluppo della tecnologia, deve confrontarsi con nuovi strumenti – utili, ma anche potenzialmente pericolosi se non controllati – come l’intelligenza artificiale.

RETE 4 (4)

21.20 ATTUALITA’ Sette giorni 2023

Elena Tambini ripercorre le notizie piu’ importanti della settimana come politica, attualita’ internazionale, economia e inchieste scottanti.

23.38 FILM Caccia a Ottobre Rosso – Azione 1990

Regia: John McTiernan

Cast: Sean Connery, Anthony Peck, Sam Neill, Alec Baldwin, Scott Glenn, Joss Ackland, James Earl Jones, Jeffrey Jones, Richard Jordan, Daniel David, Larry Ferguson, Tomas Arana, Tim Curry, Stellan Skarsgård, Fred Dalton Thompson, Courtney B. Vance, Ned Vaughn, Peter Firth

Sean Connery in un thriller ispirato alla storia vera del capitano sovietico Ramius pronto a consegnare il suo sottomarino nucleare, l’Ottobre Rosso, agli americani.

CANALE 5 (5)

21.30 – SHOW Amici – L’appuntamento serale con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Madagascar 2 – Via dall’isola – Animazione 2008

Regia: Eric Darnell, Tom McGrath

Film d’animazione sequel di Madagascar. Una nuova avventura per tutti i nostri amici, sperduti nelle pianure dell’Africa tra esemplari delle loro stesse specie.

22:58 FILM Nut Job 2: Tutto molto divertente – Animazione 2017

Regia: Cal Brunker

Sequel di Nut Job – Operazione noccioline. Spocchia, Buddy e i suoi amici dovranno lottare contro il sindaco che vuole trasformare il loro parco in un Luna Park.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

20.35 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese 4 ristoranti

21.50 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese 4 ristoranti

23.00 INFORMAZIONE SPORTIVA Paddock Live

23.25 SPORT F1 FORMULA 1 GP Miami

NOVE (9)

21.35 FILM Il mio nome è Nessuno – Western 1973

Regia: Tonino Valerii

Cast: Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Piero Lulli, Mario Brega

“Nessuno” è un giovane e abile pistolero non molto abile all’uso delle armi. Il suo idolo è il leggendario Jack Beauregard e quando finalmente lo incontra fa di tutto per coinvolgerlo in un’impresa memorabile: distruggere una banda di 150 pistoleros che terrorizza il Far West.

23.50 FILM Presa mortale – Azione 2006

Regia: John Bonito

Cast: John Cena, Robert Patrick, Kelly Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail Bianca

Uno dei migliori Marines, John Triton, congedato dai suoi superiori per un’insubordinazione, torna negli Stati Uniti dalla sua famiglia. Appena tornato trova un lavoro come guardia giurata ma a causa di una rissa viene licenziato il giorno stesso della sua assunzione. Decide allora, spinto dalla moglie Kate, a fare un viaggio per dimenticare il congedo e passare del tempo con lei, ma una banda delinquenti la prende in ostaggio e per l’ex-soldato inizia una caccia senza tregua, per salvare la donna che ama dai rapitori.

VENTI (20)

21.11 FILM Knockout – Resa dei conti – Drammatico 2011

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Gina Carano, Bill Paxton, Channing Tatum, Mathieu Kassovitz, Michael Angarano, Eddie J. Fernandez, Julian Alcaraz, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Antonio Banderas, Michael Douglas

Il premio Oscar S. Soderbergh dirige questo action movie con M. Fassbender e C. Tatum. La vendetta dell’agente segreto Mallory.

22.58 FILM L’ultimo dei Templari – [Azione 2011] –

Regia: Dominic Sena

Cast: Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Robert Sheehan, Christopher Lee, Matt Devere, Nick Thomas-Webster, Peter Linka

Nicolas Cage in un avvincente fantasy. Un cavaliere ha l’incarico di scortare una ragazza accusata di stregoneria fino ad un monastero. Regia di D. Sena;

RAI 4 (21)

21.19 FILM The Corrupted – Impero criminale Poliziesco 2019

Regia: Ron Scalpello

Cast: Sam Claflin, Timothy Spall, Hugh Bonneville

Liam è un ex pugile appena uscito di prigione dopo una condanna per truffa. Vorrebbe stare lontano dai guai e riconquistare l’amore e la fiducia della propria famiglia, ma dovrà aiutare suo fratello Sean, invischiato nei loschi affari del boss Cullen che si è infiltrato nei più alti livelli della politica, della finanza e della polizia.

23.02 FILM Tre giorni e una vita Drammatico 2019

Regia: Nicolas Boukhrief

Cast: Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling, Philippe Torreton

In un villaggio delle Ardenne belghe, Antoine è testimone di tre tragedie che cambieranno per sempre la sua vita: la misteriosa scomparsa di un bambino, la morte di un cane e la venuta della tempesta del secolo.

IRIS (22)

21.12 FILM Ransom – Il riscatto – Thriller 1996

Regia: Ron Howard

Cast: Mel Gibson, Rene Russo, Brawley Nolte, Gary Sinise, Delroy Lindo

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Un gruppo di delinquenti rapisce Sean, figlio di Tom, facoltoso imprenditore che trasforma il riscatto in taglia sui rapitori. Con M. Gibson, R. Russo.

23.34 FILM Palmetto – Un torbido inganno – Thriller 1998

Regia: Dennis Hopper

Cast: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Woody Harrelson (“True Detective”) e’ un ex giornalista da poco scarcerato che organizza un falso rapimento a scopo estorsivo.

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Visioni – 1970-1980 parole di un decennio

Visioni ci accompagna alla riscoperta della memoria degli anni `70 attraverso una serie di parole chiave, che vanno da ‘diritti’ a – purtroppo – ‘attentati’. Un decennio di lotta e di conquiste; ma al tempo stesso di scontri, di paura, di sangue

22.08 DOCUMENTARIO Apprendisti Stregoni: Massimo Romeo Piparo

23.02 OPERA La bicicletta di Bartali

La bicicletta di Bartali, con musica di Marcello Panni e testo tratto dal racconto di Simone Dini Gandini sul campione, medaglia d’oro al valore civile per aver fatto espatriare più di 800 ebrei. Con Anna Nogara, Patrizia Polia, 13 strumenti dell’Ensemble Roma Sinfonietta diretti da Panni.

23.53 DOCUMENTARIO Freak e i suoi fratelli

Omaggio a Freak Antoni, storico leader della band bolognese degli Skiantos. Il documentario si sviluppa su repertorio inedito che mette in luce la comicità unica di Freak Antoni; una comicità raffinata, basata su tempi comici stranianti e sulla distorsione di senso dei luoghi comuni e delle convenzioni sociali vigenti nella società contemporanea.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM The Young Victoria Biografico 2009

Regia: Jean-Marc Vallée

Cast: Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany, Miranda Richardson, Mark Strong, Jim Broadbent, Jesper Christensen, Julian Glover, Thomas Kretschmann, Michiel Huisman, Rachael Stirling, Genevieve O’Reilly

Un film sulla giovinezza della Regina Vittoria, dal periodo dell’infanzia fino alla salita al trono e alla nascita del suo primogenito. L’accento è posto sullo stretto legame con il marito.

23.00 FILM La coda del diavolo – Drammatico 1987

Regia: Giorgio Treves

Cast: Robin Renucci, Isabelle Pasco, Piera Degli Esposti

Francia, XV secolo. Fra i malati di sifilide giunti nel lazzaretto di St. Clément, il giovane medico Robert è attratto da Marie Blanche, all’apparenza immune. David 1987 al Miglior Regista Esordiente.. – di Giorgio Treves con Robin Renucci, Carole Bouquet, Piera Degli Esposti 1986 ITA – VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep11 – Nido d’amore parte 1

22.15 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep12- Nido d’amore parte 2

23.10 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep5

CIELO (26)

21.15 FILM Casa di piacere – Erotico 1989

Regia: Bruno Gaburro

Cast: Valentine Demy, David D’Ingeo, Alessandro Freyberger

Un’ex prostituta si ritrova a fantasticare sul suo passato e ricomincia a ricevere nella sua abitazione amanti occasionali.

23.00 DOCUFILM A letto con Daisy – Biografico 2012

La storia della pornostar Daisy Rock raccontata durante un soggiorno a Ibiza per le riprese di un film, fra backstage e spiegazioni dei meccanismi dell’industria del cinema hard.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM CHIPs – Poliziesco 2011

Regia: D. Shepard

Cast: D. Shepard, M. Pena

Dalla famosa serie televisiva. Due agenti dal carattere molto diverso, in sella alle loro moto, lottano contro il crimine di Los Angeles. Con D. Shepard, M. Pena. Regia di D. Shepard;

22.52 FILM Beethoven 2 – Commedia 1993

Regia: Rod Daniel

Cast: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile

Beethoven ha trovato “moglie” e i due hanno allargato la famiglia con una cucciolata di scatenati cagnolini. Ma due uomini senza scrupoli hanno intenzione di venderli.

TV 2000 (28)

21.27 FILM La casa sul lago – 2009

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Julia Koshitz, Tessa Heß, Timmi Trinks

Un politico berlinese rimane improvvisamente vedovo e con tre figli a carico. La famiglia parte per una vacanza in una casa galleggiante sul lago, dove incontrano Isabell, la figlia di un amico dell’uomo.

La casa sul lago, sabato 6 maggio ore 21.20 su TV2000 Guarda questo video su YouTube.

23.09 RELIGIONE Processione aux flambeaux

Segui la processione eucaristica “aux Flambeaux”, in diretta da Lourdes.

LA7D (29)

21.30 ATTUALITA’ Carlo il nuovo Re

23.15 DOCUMENTARIO L’incoronazione di Elisabetta II

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto – Drammatico 2017

Regia: Marco Serafini

Cast: Liza Tzschirner, Daniel Aichinger, Francis Fulton-Smith, Saskia Valencia, Elena Bin

Natalie viene assunta come babysitter dalla famiglia dell’astrofisico Benjamin Wilson, rimasto vedovo da poco. Con D. Aichinger. Regia di M. Serafini; AUT 2017 VISIONE ADATTA A TUTTI…

23:55 ATTUALITA’ Verissimo – Talk show dove ogni settimana i volti piu’ amati del mondo dello spettacolo si raccontano a tutto tondo

REAL TIME (31)

21:30 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia – Il diavolo a Salem

Amy, Adam e Chip ritornano nella casa di John Proctor, una delle vittime di famigerati processi alle streghe di Salem. Quali attività paranormali scopriranno?

22:30 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia– Ragazzo zombie

Amy, Adam e Chip indagano su alcune presunte attività paranormali in una proprietà storica del Massachusetts. La squadra è scioccata da ciò che scopre.

23:30 DOCUMENTARIO Body Bizarre – Volto sfigurato

Hashmot ha il volto sfigurato a causa dell’aggressione di una tigre. Yulianna è coperta da centinaia di voglie pelose. I dottori riusciranno a curarli?

CINE34 (34)

21:14 FILM Scuola di ladri – Commedia 1986

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Paolo Villaggio, Barbara Scoppa, Antonio Barros, Corrado Monteforte, Lino Banfi, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno

I tre cugini Dalmazio, Egisto e Amalio vengono chiamati dallo zio Aliprando, ladro in pensione, che vuole insegnare loro i trucchi del mestiere. Con Villaggio e Banfi.

22:59 FILM Mia moglie è una bestia – Commedia 1988

Regia: Castellano & Pipolo

Cast: Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Valeria D’Obici, Gianni Bonagura

Un pubblicitario milanese, M. Boldi, durante un’escursione in montagna, trova in una caverna una bellissima donna preistorica, E. Grimaldi. Regia di F. Castellano; ITA 1988