Programmi TV stasera sabato 22 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 22 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Il Cantante mascherato – conduce Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato prevede la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l – ‘assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 5 elementi e dal voto sui social. A caratterizzare questa quarta edizione sarà la presenza, diversa in ciascuna puntata, del “cantante mascherato per una notte” che si esibirà in una performance canora e svelerà la propria identità nel corso della stessa puntata. – Conduce Milly Carlucci Un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis E di Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy Produttore esecutivo M. Blanda Freni Regia di Luca Alcini 6^ ed ultima trasmissione

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E10 – Seconda vita

Una ragazza viene rapita mentre è al lavoro. Non avendo documenti ufficiali, la squadra cerca nel database delle persone scomparse e scopre che era stata rapita all’età di quattro anni.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E9 – Talpe

Raines s’infiltra in un gruppo di rapinatori per cogliere in flagrante un criminale ricercato dall’F.B.I. ma la rapina successiva finisce con due morti ed il Segretario Dandridge chiede il trasferimento di Forrester.

23.00 ATTUALITA’ – Detectives – Casi risolti e irrisolti

Pino Rinaldi assieme all’allora capo della squadra mobile di Vicenza, Marco Odorisio, ripercorre la vicenda di Gianluca Cardia, un ragazzo di appena vent’anni che lascia la Sardegna per andare a fare la sua prima esperienza lavorativa a Vicenza, dove trova lavoro come cameriere. Le cose sembrano andare più che bene finché nel gennaio del 1997 Gianluca, legatissimo alla famiglia, non sparisce nel nulla senza far sapere più niente di sé. Un anno più tardi, la squadra mobile di Vicenza riuscirà a dare una macabra soluzione al mistero della sua scomparsa.

23.50 INFORMAZIONE TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21.45 – ATTUALITA’ Quinta dimensione. Il futuro è già qui – La battaglia dei sessi

L’universo è composto da almeno quattro dimensioni, le tre dello spazio, e quella del tempo. A queste va aggiunta una Quinta Dimensione, quella della conoscenza, della curiosità, della capacità di osservare e indagare la natura per anticipare le sfide del futuro. In altre parole, quella che ci rende unici tra gli esseri viventi, che ci rende umani e che Barbara Gallavotti ci aiuterà a conoscere con i suoi documentari. In questa puntata un approfondimento sul bisogno primario di unirsi per generare discendenti, una necessità che accumuna la nostra a moltissime altre specie. Cercheremo di scoprire se davvero in Natura esiste una contrapposizione fra sessi diversi e quanto, soprattutto a una specie sociale come la nostra, non convenga invece collaborare e unire le forze.

RETE 4 (4)

21.24 ATTUALITA’ Sette giorni 2023

Elena Tambini ripercorre le notizie piu’ importanti della settimana come politica, attualita’ internazionale, economia e inchieste scottanti.

23.43 FILM Fuoco assassino 2 – Azione 2019

Regia: Gonzalo López-Gallego

Cast: Joe Anderson, William Baldwin, Donald Sutherland

Sequel del film di Ron Howard del 1991. Un Vigile del Fuoco e il suo partner scoprono una cospirazione dietro un caso di incendio doloso.

CANALE 5 (5)

21.26 – SHOW Amici – L’appuntamento serale con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:16 FILM Jurassic Park III – Avventura 2001

Regia: Joe Johnston

Cast: Sam Neill, William H. Macy

Terzo capitolo della saga iniziata con “Jurassic Park” e proseguita con “Il mondo perduto”. Un’altra terribile avventura sull’isola dei dinosauri.

23:05 FILM Il Re Scorpione 3: La battaglia finale – Azione 2012

Regia: Roel Reiné

Cast: Victor Webster, Bostin Christopher, Temuera Morrison, Krystal Vee, Selina Lo, Kevin ‘Kimbo Slice’ Ferguson, Dave Batista

Capitolo 3 della saga sul re Scorpione. Mathayus, dopo aver perso la sua regina, dovra’ difendere il regno da un malvagio tiranno e dai suoi guerrieri fantasma.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Roma

22.55 INTRATTENIMENTO Cucine da incubo Italia – Ai tre scalini – Roma

NOVE (9)

21.40 DOCUMENTARIO Chernobyl – Fuga dall’inferno

Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays

Chernobyl, 1986. Il peggior disastro nucleare della storia devasta la città di Pripyat. Riviviamo quegli istanti di terrore minuto per minuto.

VENTI (20)

21.09 FILM Ticker – Esplosione finale – Azione 2001

Regia: Albert Pyun

Cast: Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore, Jaime Pressly

Quando un pericoloso terrorista semina il panico negli Stati Uniti, un ex poliziotto viene richiamato in servizio. Con Steven Seagal e Tom Sizemore.

23.01 FILM Hellboy – Fantasy 2019

Regia: Neil Marshall

Cast: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Il leggendario demone Hellboy, intrappolato tra la dimensione umana e quella soprannaturale, deve fermare un’antica strega, resuscitata per vendicare un tradimento.

RAI 4 (21)

21.21 FILM The gangster, the cop, the devil Azione 2019

Regia: Lee Won-Tae

Cast: Ma Dong-seok, Kim Moo-Yul, Kim Sung-Kyu

Un feroce serial killer che sceglie le sue vittime casualmente incappa una sera nel gangster Jang Dong-soo, che riesce a sopravvivere all’agguato. Per rintracciare l’assassino, il boss e il suo nemico giurato, il poliziotto Jung Tae-suk, stringeranno un patto segreto.

23.13 FILM Unbreakable – Il Predestinato Thriller 2000

Regia: M. Night Shyamalan

Cast: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn, Spencer Treat Clark

Unico sopravvissuto a un incidente ferroviario, David Dunn si convince di essere invulnerabile e conosce un collezionista di fumetti che, al contrario, ha le ossa fragilissime. – di M Night Shyamalan con Bruce Willis Leslie Stefanson 2000 USA – PROGRAMMA ADATTO AL SOLO PUBBLICO ADULTO

IRIS (22)

21.11 FILM Il caso Thomas Crawford – Thriller 2007

Regia: Gregory Hoblit

Cast: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, Rosamund Pike, David Strathairn, Embeth Davidtz, Billy Burke, Fiona Shaw, Bob Gunton, Josh Stamberg, Xander Berkeley, Zoe Kazan, Cliff Curtis

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Tradito dalla moglie, Thomas Crawford la fa uccidere e si costituisce. Il caso pare risolto, ma si complica quando l’uomo si difende in tribunale.

23.20 MAGAZINE Scuola di Cult –

Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.27 FILM La regola del sospetto – Thriller 2003

Regia: Roger Donaldson

Cast: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller con il premio Oscar Al Pacino e Colin Farrell. Le regole del mestiere sono: niente e’ cio’ che sembra e non fidarsi mai di nessuno.

RAI 5 (23)

21.14 TEATRO La caduta di Troia

Massimo Popolizio si confronta con il Libro II dell’Eneide virgiliana. Le musiche per La Caduta di Troia realizzate da Stefano Saletti e Barbara Eramo.

22.22 OPERA La piccola volpe astuta (Teatro Comunale di Firenze)

Dal Teatro Comunale di Firenze La piccola volpe astuta favola musicale di Leo? Janácek, tratta dal romanzo di Rudolf Tesnohlídek. Sul podio il M° Seiji Ozawa. Regia teatrale di Laurent Pelly, regia tv a cura di Paola Longobardo.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Smetto quando voglio – Masterclass- Commedia 2017

Regia: Sydney Sibilia

Cast: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Stefano Fresi

Sequel di ‘Smetto quando voglio’ del 2014 in cui Pietro Zinni e la sua banda di laureati disoccupati avevano avuto un’idea geniale: creare la prima droga ‘legale’. Ora Zinni è finito in galera e qui viene contattato da un ispettore di polizia che gli propone di collaborare con la polizia per creare una task force che fermi il dilagare delle smart drugs: in cambio Zinni e gli altri componenti della banda torneranno ad avere la fedina penale pulita. Per riuscire nella missione il gruppo avrà bisogno nuove reclute…

23.10 FILM Smetto quando voglio – Ad honorem – Commedia 2016

Regia: Sydney Sibilia

Cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Luigi Lo Cascio, Neri Marcorè

Dopo un anno di detenzione a Regina Coeli per essere stato colto insieme alla sua banda in flagranza di reato nel laboratorio di produzione Sopox, Pietro Zinni, dalla prigione cerca di convincere la polizia che un pazzo ha sintetizzato gas nervino ed è pronto a compiere una strage. Nessuno lo prende sul serio, così fa di tutto per farsi trasferire a Rebibbia ed incontrare il Murena, che ha informazioni utili a intercettare lo stragista e rimettere in piedi la banda di ricercatori universitari.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep7 – Solo per amore parte 1

22.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep8 – Solo per amore parte 2

23.20 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep1

CIELO (26)

21.25 FILM Le mani di una donna sola – Erotico 1979

Regia: Nello Rossati

Cast: Vanni Materassi, Marina Frajese, Bibi Cassanelli, Cristiana Borghi

Durante il soggiorno nella sua lussuosa villa, la contessa Fabiani seduce la giovane moglie di uno scrittore in crisi creativa.

22.55 DOCUMENTARIO Swingers – Scambisti –

Il dietro le quinte di uno dei club piu’ famosi della Gran Bretagna, per scoprire chi sono e come vivono la sessualita’ gli scambisti.

23.55 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie-

Damon Lawner ha creato ‘SNCTM’, un club delle meraviglie esclusivo nel cuore di Beverly Hills, dove i soci possono dare libero sfogo alle loro fantasie piu’ sfrenate.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Gambit – Commedia 2012

Regia: Michael Hoffman

Cast: Colin Firth, Stanley Tucci, Cloris Leachman, Tom Courtenay, Togo Igawa, Julian Rhind-Tutt, Pip Torrens, Anna Skellern, Kenji Watanabe, Cameron Diaz, Alan Rickman

Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo piu’ ricco d’Inghilterra. Come esca, recluta una regina del rodeo texana. Con Cameron Diaz e Colin Firth.

22.44 FILM Piccola peste torna a far danni – Commedia 1991

Regia: Brian Levant

Cast: Johnny Ritter, Michael Oliver, Jack Warden, Laraine Newman

Secondo capitolo della saga. Ben, separatosi dalla moglie, si trasferisce con Junior a Mortville. Anche nella nuova citta’ Junior ne combinera’ di tutti i colori.

LA7D (29)

21.20 FILM Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca

23.10 FILM Miss Marple: omicidio al vicariato

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato – Commedia 2017

Regia: Marco Serafini

Cast: Paula Schramm, Raphaël Vogt, Jochen Schropp

Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, il quale pero’ ignora importanti verita’ sul suo conto.

22:53 FILM Lo scapolo d’oro – Commedia 1999

Regia: Gary Sinyor

Cast: Chris O’Donnell, Renée Zellweger, James Cromwell, Artie Lange

Uno scapolo impenitente potra’ ereditare 100 milioni di dollari dal nonno a condizione che trovi moglie. Con Renee Zellweger. Regia di G. Sinyor; USA 1999 VISIONE ADATTA A TUTTI.

REAL TIME (31)

21:30 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia – Ombre

I nuovi proprietari di una struttura affermano che il posto è infestato da un’entità aggressiva. Amy, Adam e Chip conducono un esperimento che mostra risultati scioccanti.

22:30 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia– La strega marina

Amy, Adam e Chip indagano sui racconti di uno spirito violento che sta funestando un cacciatorpediniere della marina statunitense.

23:30 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

Con nuovi protocolli di sicurezza per il COVID-19, la dottoressa Lee riapre il suo studio. Tra i pazienti c’è Monica che ha un’enorme voglia sul viso.

CINE34 (34)

21:15 FILM Roba da ricchi – Commedia 1987

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Renato Pozzetto, Francesca Dellera, Maurizio Micheli, Laura Antonelli, Milena Vukotic, Enzo Garinei, Vittorio Caprioli, Alfiero Toppetti, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Serena Grandi

L’infedelta’ e’ il tema conduttore di tre episodi ambientati a Montecarlo. Nel cast, R. Pozzetto, P. Villaggio ed altri volti noti della commedia italiana.

23:24 FILM Dottor Jekyll e gentile signora – Commedia 1979

Regia: Steno

Cast: Paolo Villaggio, Paola Arduini, Edwige Fenech, Gordon Mitchell, Gianrico Tedeschi

Commedia liberamente ispirata al romanzo “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” di Robert Louis Stevenson. Con Paolo Villaggio ed Edwige Fenech.