Programmi TV stasera sabato 20 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 20 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:25 – SHOW I migliori anni dell’Estate – Puntata del 20/05/2023

I tormentoni musicali dell’Estate sono i protagonisti della serata, per un vero e proprio salto nel tempo ricordando brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Insomma, spazio a due ore e mezzo di grande spettacolo dal vivo per emozionarsi sulle note di canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare più e più generazioni. Tra gli ospiti della serata, Umberto Tozzi, tra i cantautori più amati del panorama italiano e non solo, con brani di successo mondiale. Per le interviste della ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parla dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista è l’attore e conduttore televisivo Ezio Greggio. Protagonista del ‘Juke Box’, un artista simbolo di tantissime vacanze: Edoardo Vianello. Grandi protagoniste saranno poi le classifiche delle ‘Canzoni dell’estate’, che saranno formate sul gradimento espresso dai telespettatori. Flora Canto fa da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando i vari messaggi del pubblico da casa. Infine, i ‘Commentatori del tempo’ sono Gabriele Cirilli e Dado.

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – F.B.I. S5E12 – Ricaduta

Tre dipendenti di una società di trasporto pubblico rimangono vittima di un tentato attacco terroristico. Il responsabile è un uomo intenzionato a vendicarsi per le violenze messe in atto dagli Americani nello Yemen.

22:10 SERIE TV – F.B.I. International S2E11 – Qualcuno che lei conosceva

Un’adolescente scomparsa dieci anni prima riesce a lasciare un indizio che mette l’F.B.I. sulle tracce del suo rapitore. Le indagini sul caso portano all’epilogo del duello tra Dandridge e Forrester.

23:00 ATTUALITA’ – Detectives – Casi risolti e irrisolti

I casi giudiziari più controversi e complessi della cronaca nera italiana ripercorsi con gli investigatori che li hanno seguiti ed analizzati attraverso materiali, spesso inediti, forniti dalla Polizia di Stato.

23:50 ATTUALITA’ – Tg2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21:45 CULTURA Callas segreta – Speciale La gioia della musica – Puntata del 20/05/2023

A 100 anni dalla nascita, Raicultura dedica una serata speciale a Maria Callas. Chi era davvero la Divina? In Grecia, ancora oggi, la chiamano, semplicemente, “Maria”. Per noi italiani, invece, è soprattutto “la Callas”. Cioè il mito, la leggenda, la “Divina”, colei che ha cambiato per sempre il mondo dell’opera lirica. Ha scritto: «Cantare, per me, non è un atto d’orgoglio, ma solo un tentativo d’elevazione verso quei cieli dove tutto è armonia». Tra testimonianze esclusive, interviste, repertorio, il canto e il racconto diretto della stessa protagonista, Corrado Augias ci conduce alla scoperta dei segreti di “Maria”, e di come Maria divenne “la Callas”. Un viaggio tra luoghi, amori, successi e cadute di un’artista che è presto diventata leggenda. Fino al tragico epilogo: l’arresto cardiaco che la colpisce nella sua casa di Parigi, a soli 54 anni. Aveva fatto in tempo a dettare le sue ultime volontà alla fedele domestica: “Fai spargere le mie ceneri nel Mar Egeo. Abbraccerò il mio Aristotele attraverso il mare”. Alla sua capacità di grande narratore, Augias alterna quella di curioso e appassionato di musica, pronto a “interrogare” maestri, testimoni, esperti sulla magia della voce della Callas. Compagni di viaggio saranno: la direttrice d’orchestra Speranza Scappucci, il giornalista esperto di opera lirica Alberto Mattioli, Monica Bellucci, che ha interpretato Maria Callas a teatro, Stefano Belisari, in arte Elio, divulgatore appassionato di opera lirica, il biografo e regista Tom Volf e Giovanna Lomazzi, grande amica di Maria Callas. E su tutto, un repertorio eccezionale – spesso a colori (una rarità) – che ripercorre i viaggi, le interviste, gli spettacoli e le arie più celebri della divina Callas.

23:40 INFORMAZIONE TG3 Mondo

RETE 4 (4)

21:29 ATTUALITA’ Controcorrente – speciale

22:37 FILM Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre – Commedia 1979

Regia: M. Lupo

Cast: Bud Spencer

[Fantastico/Favolistico] – Un classico che coniuga avventura e sentimento: lamicizia tra uno sceriffo e H7-25, un bambino alieno. Con Bud Spencer. Regia di M. Lupo; ITA 1979 VISIONE ADATTA A TUTTI.

CANALE 5 (5)

21:37 – FILM Come un gatto in tangenziale – Commedia 2018

Regia: Riccardo Milani

Cast: Antonio Albanese, Paola Cortellesi

[Commedia] – Il duo Cortellesi-Albanese ritrae con ironia il tema della distanza sociale. La figlia di un intellettuale snob si fidanza col figlio di una cassiera di periferia. Regia di R. Milani

23:43 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:26 FILM Shrek – Animazione 2001

Regia: A. Adamson

[Animazioni] – Premio Oscar al miglior film d’animazione. L’orco verde Shrek e il suo amico Ciuchino devono difendere la palude che e’ nelle mani del malvagio Lord Farquaard. Regia di A. Adamson

23:18 FILM Trolls – Animazione 2016

Regia: Mike Mitchell, Walt Dohrn

[Animazioni] – Dai creatori di Shrek. Poppy, una troll ottimista, e Branch, la sua scontrosa controparte, intraprendono un viaggio per salvare gli abitanti del proprio villaggio.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

20:40 MUSICA Radio Italia Live – Il concerto Milano

23:50 FILM Indovina chi – Commedia 2005

Regia: Kevin Rodney Sullivan

Cast: Bernie Mac, Hal Williams, Ashton Kutcher, Zoë Saldana, Judith Scott

Percy Jones è un brillante uomo d’affari afroamericano, convinto di essere sempre dalla parte della ragione e di tenere tutto sotto controllo. Dovrà ricredersi quando, in occasione del suo 25esimo anniversario di matrimonio, la figlia Theresa le farà una ‘sorpresa’ presentandosi a casa con il nuovo fidanzato Simon: un ragazzo bianco. Tra gag e battute, Percy cercherà di rendere la vita impossibile a Simon, che tra l’altro non ha mai conosciuto il padre, scappato quando era ancora piccolo.

NOVE (9)

20.25 SPORT LBA Serie A – Playoff Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

23:40 FILM Palermo – Milano solo andata – Azione 1995

Regia: Claudio Fragasso

Cast: Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Romina Mondello

Un contabile della mafia è costretto a pentirsi. Un gruppetto di giovani poliziotti “sacrificabili” è incaricato di portarlo a Milano a testimoniare. Tra un agguato e un tradimento i giovani ce la fanno.

VENTI (20)

21:12 FILM Contract to kill – Azione 2016

Regia: Keoni Waxman

Cast: Steven Seagal, Russel Wong, Jemma Dallender

[Azione] – Action con Steven Seagal. Un ex agente della CIA deve sventare un complotto dei terroristi islamici contro gli Stati Uniti. Regia di K. Waxman

23:10 FILM Jurassic Park III Avventura 2001

Regia: Joe Johnston

Cast: Sam Neill, William H. Macy

[Fantastico/Favolistico] – Terzo capitolo della saga iniziata con “Jurassic Park” e proseguita con “Il mondo perduto”. Un’altra terribile avventura sull’isola dei dinosauri.

RAI 4 (21)

21:22 FILM Black Butterfly Thriller 2017

Regia: Brian Goodman

Cast: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo

Lo sceneggiatore Paul vive isolato nella sua vecchia casa in un bosco, dove sta cercando di scrivere l’opera che spera rilancerà la sua carriera poiché, da quando sua moglie lo ha lasciato, è vittima di un blocco creativo. Poi, un giorno conosce Jack, un vagabondo cui offre ospitalità ma che ben presto lo prende in ostaggio e lo obbliga a scrivere, facendo emergere segreti sepolti da tempo.

22:59 FILM Infidel Azione 2019

Regia: Cyrus Nowrasteh

Cast: Jim Caviezel, Claudia Karvan, Hal Ozsan

Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito al Cairo dopo essere stato ospite di un convegno. La moglie Liz arriverà in città determinata a fare tutto il possibile per liberare il marito.

IRIS (22)

21.14 FILM Prisoners – Giallo 2013

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Erin Gerasimovich, Melissa Leo, Jane McNeill

[Poliziesco] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller ad alta tensione con Hugh Jackman e Jake Gyllenhall. Due bambine spariscono nel nulla. Il sospettato ha un alibi e il tempo passa inesorabilme…

RAI 5 (23)

21:14 TEATRO Piccoli crimini coniugali

22:38 DOCUMENTARIO Apprendisti stregoni

23:35 OPERA Maria Golovin

Opera di Gian Carlo Menotti che racconta la tragedia di un reduce di guerra cieco che si innamora di una donna sposata. Sul podio il M° Christian Badea. Regia teatrale di Menotti, regia tv di Olga Bevacqua.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Tre piani Drammatico 2021

Regia: Nanni Moretti

Cast: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Nanni Moretti

Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, consuma il dramma. Al piano terra di un immobile romano vivono Lucio e Sara, carriere avviate, spinning estremo e una figlia che parcheggiano dai vicini, Giovanna e Renato. Al secondo c’è Monica, che ha sposato Giorgio, sempre altrove, ha partorito Beatrice senza padre e ‘ha’ un corvo nero sul tavolo. All’ultimo dimorano da trent’anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno cresciuto Andrea al banco degli imputati. Un incidente nella notte travolge un passante e schianta il muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani.

23:15 FILM Tito e gli alieni – Fantascienza 2017

Regia: Paola Randi

Cast: Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito

Un professore napoletano vive isolato nel deserto del Nevada, ufficialmente per un incarico scientifico, in preda alla depressione. L’arrivo inatteso di due nipotini dall’Italia a seguito della morte del fratello smuove la sua indolenza.

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep15 – L’ultima verità – parte 1

22:20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep16- L’ultima verità parte 2

23:15 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi St1 Ep1

CIELO (26)

21:25 FILM Valérie – Diario di una ninfomane – Drammatico 2008

Regia: Christian Molina

Cast: Belén Fabra, Leonardo Sbaraglia, Llum Barrera, Geraldine Chaplin, Angela Molina

Quindicenne francese, sessualmente disinibita, cade nel giro della prostituzione. Finche’ non si imbatte in un uomo romantico.

23:25 DOCUFILM Hardcore: la vera storia di Traci Lords – La storia di Traci Lords, popolare pornostar americana degli anni ’80, che inizio’ la sua carriera a 15 anni. La scoperta dell’eta’ fece scoppiare uno scandalo.

TWENTY SEVEN (27)

21:07 FILM Le streghe di Eastwick – Commedia 1987

Regia: George Miller

Cast: Jack Nicholson, Richard Jenkins, Keith Jochim, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Veronica Cartwright

[Commedia] – Alexandra, Jane e Sukie vivono sperando nell’uomo dei sogni. Quando incontrano l’eccentrico e ricco Daryl cedono al suo fascino ma non tutto cio’ che luccica e’ oro.

23:20 FILM Space Jam – Commedia /Animazione 1996

Regia: Joe Pytka

Cast: Michael Jordan, Bill Murray, Larry Bird

[Commedia] – Il campione di basket Micheal Jordan deve aiutare i Looney Tunes a vincere una partita contro i Nerdluks, una banda di irritabili creature provenienti dallo spazio.

Il regno dei Tunes è in serio pericolo! E’ invaso dagli alieni, capeggiati da un terribile extraterrestre, che vogliono prendersi i famosi personaggi dei cartoni Warner e metterli nel loro Luna Park. Bugs Bunny non si da per vinto e lancia una sfida molto particolare: una partita di pallacanestro alieni contro Tunes. Sarà infatti l’esito del match a sistemare le cose. Ma i Tunes hanno un asso nella manica…sarà Michael Jordan in carne ed ossa ad allenarli e a giocare in campo con loro per vincere!

TV 2000 (28)

21:26 FILM Parental Guidance – Commedia 2012

Regia: Andy Fickman

Cast: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei, Bailee Madison, Tom Everett Scott

Artie e Diane Decker hanno una figlia sposata che vive in un`altra città e tre nipoti che vedono molto più raramente rispetto ai consuoceri. Accade però che la figlia e il marito abbiano bisogno di assentarsi, chiedendo loro se possano nel frattempo occuparsi dei bambini. Ma il confronto si rivelerà molto più complicato del previsto perché i bambini sono abituati a dei metodi e a un linguaggio moderno a cui i nonni non sanno proprio come rapportarsi, mentre loro vorrebbero applicare i loro vecchi metodi da genitori.

LA7D (29)

21:20 GIALLO Miss Marple – Sento i pollici che prudono

23:10 GIALLO Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

LA5 (30)

21:09 FILM Rosamunde Pilcher: Vicini Inaspettati – Drammatico 2018

Regia: Stefan Bartmann

Cast: Wanda Perdelwitz, Oliver Franck, Ursela Monn

[Drammatico] – Con P. Prager (“Indovina chi sposa mia figlia”). Una coppia in crisi dopo la perdita del figlio decide di scambiare la casa a Melbourne con una in Cornovaglia.

23:00 SERIE TV Come sorelle – S1 Ep.1

Tre giovani donne apprendono tramite una lettera di essere state adottate e di essere sorelle. Si incontreranno al matrimonio di una di loro. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

REAL TIME (31)

21:35 DOCUREALITY Vite al limite – Geno e Nico

Geno è stato cresciuto con grande affetto, ma ora vive con sua madre ed è ossessionato dal cibo. Lui e suo cugino intraprendono un percorso per perdere peso.

23:20 DOCUREALITY Vite al limite – Latonya

Latonya ha raggiunto un peso così alto che non riesce quasi a muoversi. La donna non si sforza di cambiare le sue abitudini alimentari, ma riuscirà a farlo per amore?

CINE34 (34)

21:15 FILM Il camorrista – Drammatico 1986

Regia: Giuseppe Tornatore

Cast: Ben Gazzara, Nicola Di Pinto, Luciano Bartoli, Maria Carta, Laura del Sol, Leo Gullotta, Marzio Honorato, Franco Interlenghi

[Drammatico] – Film d’esordio alla regia del premio Oscar Giuseppe Tornatore. L’inarrestabile ascesa al potere nella camorra napoletana del “Professore”. Con Ben Gazzara Regia di G. Tornatore