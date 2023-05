Programmi TV stasera sabato 20 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 27 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21:25 – SHOW I migliori anni dell’Estate – Puntata del 27/05/2023

Serata finale in cui gli assoluti protagonisti sono i tormentoni dell’estate, per un vero e proprio salto nel tempo riascoltando brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Un viaggio nella memoria tra le più belle stagioni estive ricordando anche fatti, mode e oggetti degli ultimi 50 anni.

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – F.B.I. S5E12 – Ricaduta

Tre dipendenti di una società di trasporto pubblico rimangono vittima di un tentato attacco terroristico. Il responsabile è un uomo intenzionato a vendicarsi per le violenze messe in atto dagli Americani nello Yemen.

22:10 SERIE TV – F.B.I. International S2E11 – Qualcuno che lei conosceva

Un’adolescente scomparsa dieci anni prima riesce a lasciare un indizio che mette l’F.B.I. sulle tracce del suo rapitore. Le indagini sul caso portano all’epilogo del duello tra Dandridge e Forrester.

23:00 ATTUALITA’ – Tg2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23:43 Meteo 2

23:50 MAGAZINE – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao Responsabile Carlo Pilieci A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21:45 ATTUALITA’ Le Ragazze – Puntata del 27/05/2023

Ad aprire la puntata sarà una centenaria, Yvonne Girardello, prima hostess italiana e Ragazza degli anni ’40. Nata nel 1923 al Lido di Venezia, dopo la guerra Yvonne viene assunta come prima hostess della storia dell’aviazione civile italiana. Una vita fatta di voli andata e ritorno Lido-Roma tutti i giorni dell’anno, ma anche di incontri con passeggeri speciali, soprattutto durante i giorni della Mostra del Cinema di Venezia quando il Lido si riempiva di star: Sandra Milo, Domenico Modugno, Maria Callas. Il suo invito alle giovani generazioni: vivete al massimo. Segue il racconto intrecciato delle Ragazze degli anni ’60. Albertina Gasparoni, segretaria di Aldo Moro, Giovanni Leone e Sandro Pertini: la sua è la vita di una persona comune che diventa testimone oculare della Storia. Vive da vicino prima il dramma del rapimento e della strage di via Fani, poi quello della morte di Moro. Dal 1978 al 1985 è nella segreteria personale del Presidente Sandro Pertini e dopo la sua morte diventa molto amica della moglie Carla Voltolina, che sarà per lei una seconda madre. Insieme a lei la storia dell’eclettica Graziella Pera, celebre costumista e scenografa che ha fatto la storia della televisione firmando gli esagerati abiti e copricapi della Laurito, i costumi di “Indietro tutta” di Renzo Arbore e le mitiche spalline di Raffaella Carrà in “Carramba che Sorpresa”. Per gli anni ’50 ci sarà la cantante Edda Dell’Orso: la sua voce inconfondibile è legata alle più famose colonne sonore composte da Ennio Morricone per capolavori come “C’era una volta il West”, “Giù la testa”, “Metti una sera a cena” e “C’era una volta in America”. La sua storia incontra quella di Maria Caruso, nata in una famiglia contadina del sud, dopo la terza elementare, come tutte le bambine dell’epoca, Maria viene mandata a lavorare in campagna e come lavandaia. È un mondo nel quale la donna è totalmente assoggettata prima alla famiglia e poi al marito e alla madre di lui.

23:50 INFORMAZIONE TG3 Mondo

RETE 4 (4)

21:30 FILM …Altrimenti ci arrabbiamo! – Commedia 1974

Regia: Marcello Fondato

Cast: Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Patty Shepard

[Commedia] – Due amiconi molto arrabbiati, Bud Spencer e Terence Hill, pretendono da un boss la restituzione a suon di scazzottate del fuoristrada distrutto, una dune buggy rossa.

23:40 INCHIESTA Confessione reporter – Tornano gli appuntamenti con i grandi reportage di Retequattro condotti da Stella Pende.

CANALE 5 (5)

21:36 – SHOW Volo: tutti per uno

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Shrek 2 – Animazione 2004

Regia: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

[Animazioni] – Secondo, divertentissimo capitolo della saga. Shrek e Fiona sono invitati a palazzo dal re e dalla regina, ovvero i genitori di Fiona. Con loro l’inseparabile Ciuchino.

23:08 FILM Trolls World Tour – Animazione 2020

Regia: W. Dohrn, D.P. Smith

[Animazioni] – Poppy e Branch lottano contro la regina Barb e suo padre re Thrash, intenzionati ad annientare le altre tribu’ per poter imporre il rock come unico genere musicale.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21:30 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese: 4 ristoranti

22:50 INTRATTENIMENTO Cucine da incubo Italia

NOVE (9)

20:10 SHOW i migliori Fratelli di Crozza

21:45 FILM Reazione a catena – Azione 1996

Regia: Andrew Davis

Cast: Keanu Reeves, Morgan Freeman, Joanna Cassidy

Stati Uniti. In un laboratorio dell`università, un gruppo di scienziati scopre un metodo per produrre energia dall`acqua. Poco dopo, lo studente Eddie (Keanu Reeves) e la scienziata Liz (Rachel Weisz) assistono all`assassinio del loro maestro, il dottor Barkley (Nicholas Rudall).

23:45 FILM Non-Stop – Azione 2014

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Liam Neeson, Lupita Nyong’o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally, Anson Mount, Julianne Moore, Scoot McNairy

Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Lo sceriffo federale che si è appena imbarcato sul volo inizia infatti a riceve alcuni misteriosi messaggi sul suo telefono cellulare: uno sconosciuto minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti se non riceverà sul suo conto bancario 150 milioni di dollari. Marks non ha alternative e decide di entrare in azione per fermare il ricatattore…

VENTI (20)

21:12 FILM Lo smoking – Commedia 2002

Regia: Kevin Donovan

Cast: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar

[Azione] – Parodia di 007 con Jackie Chan e Jessica Love Hewitt. L’autista di un agente segreto assume la sua identita’ dopo che questi e’ vittima di un incidente.

23:13 FILM Pearl Harbor Guerra 2001

Regia: Michael Bay

Cast: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Cuba Gooding jr., Tom Sizemore, Jon Voight, Dan Aykroyd, Andrew Bryniarski, Cary-Hiroyuki Tagawa, Scott Wilson, Colm Feore, Jaime King, William Lee Scott, Peter Firth, Mako

[Guerra] – Amore e guerra. Sullo sfondo del secondo conflitto mondiale, due amici si trovano a combattere anche per la stessa donna. Con Ben Affleck e Josh Hartnett Regia di M. Bay; USA 2001

RAI 4 (21)

21:20 FILM Adverse Giallo 2020

Regia: Brian A. Metcalf

Cast: Thomas Ian Nicholas, Mickey Rourke, Penelope Ann Miller

Quando sua sorella Mia scompare, Ethan capisce che il responsabile è il boss del crimine Kaien. Per avvicinarsi a lui, il ragazzo accetta l’incarico di autista personale del criminale.

22:59 FILM I segreti di Wind River Giallo 2017

Regia: Taylor Sheridan

Cast: Kelsey Asbille, Jeremy Renner, Julia Jones

Quando decide di dare una mano a un giovane agente federale, un cacciatore si trova costretto a fare i conti con il proprio passato.

IRIS (22)

21:12 FILM Return to Sender – Restituire al mittente – Giallo 2015

Regia: Fouad Mikati

Cast: Rosamund Pike, Shiloh Fernandez, Nick Nolte

[Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Avvincente thriller psicologico. Un’infermiera, vittima di una crudele aggressione, ordisce un diabolico piano di vendetta

23:06 FILM Formula per un delitto – Giallo 2002

Regia: Barbet Schroeder

Cast: Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt

[Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Due studenti ricchi, intelligenti e soprattutto annoiati decidono senza alcun movente di uccidere una donna a caso, per compiere il delitto perfetto.

RAI 5 (23)

21:15 TEATRO Parti femminili-Due atti unici – Una giornata qualunque E1

Una donna abbandonata dal marito vuole suicidarsi ma la telefonata di un’altra aspirante suicida le fa cambiare idea .

22:20 TEATRO Parti femminili-Due atti unici – La coppia aperta E2

In una coppia moderna, il marito vorrebbe superare il mito borghese della monogamia. Quando la moglie lo asseconda, però, le cose non vanno come previsto.

23:23 TEATRO La Santa di Bleecker Street

Dal Teatro Nuovo di Spoleto, rappresentazione dell’opera “La santa di Bleeker Street” di Gian Carlo Menotti, diretta dal maestro Tzimon Barto. Con Graziella Biondini, Edoardo Guarnera. Regia teatrale Gian Carlo Menotti.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Burraco fatale Commedia 2020

Regia: Giuliana Gamba

Cast: Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi

Irma, sposata con un uomo che la tradisce, Eugenia, casalinga sottomessa e disperata, Rina, notaia cleptomane e bugiarda, Miranda vedova depressa, sono amiche da sempre e si incontrano tutti i pomeriggi per giocare a burraco, affrontando poi insieme un torneo a settimana. Ma quanto il burraco è la loro passione, tanto le loro vite private sono molto meno coinvolgenti e frustranti. Le quattro donne avranno la loro occasione di riscatto partecipando, in rappresentanza della Regione Lazio, al torneo di burraco nazionale.

22:45 FILM Lo chiamavano Jeeg Robot – Commedia 2015

Regia: Gabriele Mainetti

Cast: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Daniele Trombetti

In una Roma in lotta tra clan criminali, Enzo Ciccotti è solo un ladruncolo di borgata. Inseguito dalla polizia per un furto, si tuffa nel Tevere e cade in un barile di materiale radioattivo. Il giorno dopo si risveglia dotato di una forza e resistenza sovrumane. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l`eroe del famoso cartone giapponese Jeeg Robot d`Acciaio…

RAI PREMIUM (25)

21:20 FILM Fernanda – Biografico 2023

Regia: Maurizio Zaccaro

Cast: Matilde Gioli, Eduardo Valdarnini, Christoph Hülsen

Il 16 agosto del 1940, Fernanda Wittgens vince il concorso statale e diventa direttrice della Pinacoteca di Brera, prima donna in Italia a essere nominata per quel ruolo in un museo così importante. Fin da bambina, Wittgens trascorreva le domeniche in compagnia del padre Adolfo visitando i musei della Milano di inizio ‘900. Il coronamento del suo sogno è reso possibile dall’incontro, nel 1928, con Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca di Brera che la assume inizialmente come operaia avventizia.

23:10 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi St1 Ep3

CIELO (26)

21:20 FILM Profumo – Commedia 1986

Regia: Giuliana Gamba

Cast: Florence Guérin, Luciano Bartoli, Robert Egon Spechtenhauser

Dramma familiare tra una sensuale donna e il marito, un uomo dalla contorta psicologia. Lei fugge di casa ed incontra un giovane ingenuo al quale infligge a sua volta i soprusi subiti.

23:00 LIFESTYLE Orge di lusso – Seguiamo numerose coppie ricche che si incontrato in enormi proprieta’ e club esclusivi per realizzare le loro fantasie sessuali. Come vengono organizzate le cosiddette orge di lusso?

23:55 LIFESTYLE Planet Sex con Cara Delevingne – L’orgasmo femminile

L’orgasmo femminile – Cara si dedica all’analisi dell’orgasmo femminile. In Germania, scopre come viene studiato, mentre a New York partecipa a una lezione molto interessante.

TWENTY SEVEN (27)

21:05 FILM Marito a sorpresa – Commedia 1994

Regia: Leonard Nimoy

Cast: JPatricia Arquette, Joseph Gordon-Levitt, Armin Mueller-Stahl

[Commedia] – Dopo una rapina, una coppia si rifugia in una comunita’ religiosa. Quando lui muore, lei deve sposare il fratello. Regia di L. Nimoy, celebre Spock di Star Trek. Regia di L. Nimoy

22:43 FILM The Mask – Da zero a mito – Commedia 1994

Regia: Chuck Russell

Cast: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena

[Commedia] – Mitica interpretazione di Jim Carrey. Un impiegato di banca sfortunato, trova un’antica maschera voodoo che trasforma il possessore dandogli infiniti superpoteri. Regia di C. Russell

TV 2000 (28)

21:27 FILM Don Milani

LA7D (29)

21:20 GIALLO Miss Marple – S3 E3

23:10 GIALLO Miss Marple – S3 E4

LA5 (30)

21:09 FILM Rosamunde Pilcher: Il Fantasma Di Cassley – Drammatico 2017

Regia: Marco Serafini

Cast: Patricia Meeden, Martin Gruber, Michael Roll

[Drammatico] – La giovane vedova Anjali rifiuta un matrimonio combinato. Quando verra’ affiancata da una guardia del corpo, Riley, molte cose cambieranno nella sua vita. Regia di M. Serafini;

22:55 SERIE TV Come sorelle – S1 Ep 2

L’ennesimo accesso d’ira di Tekin si trasforma in tragedia: per difendere Ipek, infatti, le sue sorelle si cacceranno in grossi, grossi guai. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

REAL TIME (31)

21:25 DOCUREALITY Vite al limite – Wes

Wes ha iniziato alla grande con il programma del dottor Now, perdendo parecchio peso. Ma dopo l’operazione, il dottore lo manda in terapia.

23:15 DOCUREALITY Vite al limite – Syreeta

Syreeta ha bisogno di aiuto ma crede che tutti abbiano un secondo fine. L’operazione sarà dura se non riuscirà a fidarsi del chirurgo.

CINE34 (34)

21:15 FILM L’immortale – Drammatico 2019

Regia: Marco D’Amore

Cast:Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio

[Crime] – L’ascesa nel mondo del crimine di Ciro Di Marzio, l’Immortale. Spin off della serie TV “Gomorra”. Regia di M. D’Amore; ITA 2019 VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO.

23:30 FILM I padroni della città – Drammatico 1976

Regia: Fernando Di Leo

Cast: Jack Palance, Al Cliver, Enzo Pulcrano, Gisela Hahn

[Drammatico] – Ambientato a Roma, e’ la storia Toni e Ric, due ragazzi violenti e spericolati: con la loro sete di potere sfidano la pericolosissima banda dello Sfregiato.